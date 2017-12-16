Драка за небо. Самые ожесточенные воздушные сражения ХХ века

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Сотни самолетов, заслоняя небо, идут прямым курсом друг на друга. Летные задания получены, пушки и пулеметы заряжены, враг впереди — как на ладони. © РИА Новости / Зельма Георгий Перейти в фотобанк Сталинградская битва Секунда — и безупречная геометрия боевых порядков ломается, моментально погружаясь в хаос ближнего воздушного боя. Семьдесят лет назад, 16 декабря 1941 года, под Сталинградом началась Среднедонская наступательная операция, в ходе которой силы Юго-Западного и левого фланга Воронежского фронтов атаковали восьмую итальянскую и третью румынскую армии группы "Дон" под командованием фельдмаршала Эриха фон Манштейна.

Каждая сторона привлекла для битвы от 400 до 500 самолетов различных типов. Красная армия за две недели прорвала вражеский фронт шириной в 340 километров, разгромила 11 дивизий противника и вышла в тыл группы армий "Дон". Такого успеха удалось достичь во многом благодаря эффективным действиям советской авиации. РИА Новости публикует подборку других заметных воздушных операций ХХ века.

Три боя

Одно из крупнейших воздушных сражений Второй мировой войны развернулось над Кубанью в апреле-июне 1943 года, в самый разгар битвы за Кавказ. Немецкая сторона, пользуясь своим численным превосходством в авиации, задействовала до 1,2 тысячи самолетов, чтобы сорвать наступление Красной армии. СССР же поднял в воздух до 1050 машин. Советские асы бились как на новых истребителях, так и на хорошо проверенных в прошлых сражениях. С авиацией люфтваффе боролись машины ЛаГГ-3, Ла-5, Як-1Б, Як-7, а также полученные по ленд-лизу американские Р-39 "Аэрокобра", Р-40Е "Киттихоук" и британские "Спитфайр МК.V". Удары по наземным целям наносили главным образом пикирующие бомбардировщики Пе-2, штурмовики Ил-2 и "дальники" Ил-4. Немцы в основном полагались на свои знаменитые мессеры — BF-109 новых модификаций G-2 и G-4, — а также на истребители FW-190. Костяк бомбардировочной авиации люфтваффе составляли самолеты He-111 и Ju-88.

Советская историография разделяет сражение над Кубанью на три крупных воздушных боя. Первый произошел с 17 по 24 апреля в районе Мысхако. Силы вермахта при плотной поддержке авиации пытались уничтожить группу войск 18-й армии. На небольшой десант немцы бросили 450 бомбардировщиков и 200 истребителей прикрытия. Им противостояли 500 советских самолетов, в том числе 100 бомбардировщиков. Немецкой стороне удалось сохранить инициативу в воздухе, однако истребительная авиация Советского Союза смогла достичь главной задачи: помешать бомбардировщикам врага организованно наносить удары по боевым порядкам советских войск.

Второе крупное сражение произошло с 28 апреля по 10 мая над станицей Крымской. О высокой его интенсивности говорит тот факт, что за три часа наступления немецкая авиация совершила более полутора тысячи самолетовылетов. Последние крупные воздушные бои прошли в период с 26 мая по 7 июня в районе станиц Киевской и Молдаванской. Всего за время трех битв ССССР потерял около 750 самолетов, Германия — около 1,1 тысячи. Воздушные сражения на Кубани оцениваются советской историей положительно — ввиду значительного подрыва воздушной мощи люфтваффе на всем фронте. Кроме того, советские летчики прошли отличную школу во время битвы за Кавказ, выработали ряд эффективных тактических схем, научились воевать в новых боевых порядках.

Прямой путь в камикадзе

Одним из крупнейших воздушных сражений на тихоокеанском театре Второй мировой войны стала Битва при Марианских островах 19-20 июня 1944 года. Пятый флот ВМС США вступил в бой с мощным авианосным соединением Императорского флота Японии, насчитывавшим девять "плавучих аэродромов". Американцы наступали силами 12 авианосцев. Тысяче палубных самолетов Штатов противостояли порядка 750 японских машин. Эту битву Императорский флот проиграл с "разгромным счетом".

"Черный вторник"

За два дня американцы потеряли 123 самолета. Однако они уничтожили более 600 машин противника и потопили три авианосца. К такому печальному для японцев итогу привело техническое несовершенство их истребителей, а также низкий уровень подготовки экипажей. Огромные потери в авиации Японской империи уже не удалось восполнить. В октябре 1944-го, во время сражения в заливе Лейте, которое считается крупнейшей морской битвой в истории, четыре японских авианосца не могли вступить в бой только потому, что для них не было самолетов. Отчасти именно разгром на Марианских островах и острый "дефицит" в палубной авиации привели к созданию в японском флоте отрядов камикадзе.

Ожесточенными воздушными сражениями запомнилась и Корейская война. Одно из своих самых крупных поражений американская стратегическая авиация потерпела 30 октября 1951 года от советских самолетов. В этот день, позже названный в США "Черным вторником", 21 тяжелый бомбардировщик B-29 Stratofortress в сопровождении 200 истребителей вылетел для нанесения ударов по аэродрому Намси. На перехват этой армады выдвинулись 44 советских МиГ-15.

Истребительный эскорт сильно отставал от бомбардировщиков, так как поднялся в воздух с опозданием. B-29 определенный этап маршрута летели с минимальным прикрытием. Этим и воспользовались советские асы. Двадцать две пары МиГ-15 в пикировании прошли сквозь редкий строй американских F-86 и атаковали стратегические бомбардировщики. В результате скоротечного боя были сбиты 12 "летающих крепостей" и четыре истребителя прикрытия. Оставшимся бомбардировщикам пришлось ретироваться. По свидетельству штурмана одного из В-29, который участвовал в этом налете и позднее попал в плен, на всех уцелевших от атаки МиГ-15 самолетах были убитые и раненые. Советская сторона потеряла в этом бою лишь один истребитель.

Двое против двадцати восьми



В одном из первых сражений войны Судного дня произошла воздушная стычка, в очередной раз доказавшая, что в небе численное превосходство далеко не всегда является гарантией победы. Шестого октября 1973 года 28 египетских МиГ-17 и МиГ-21 атаковали израильскую авиабазу Офира на Синайском полуострове недалеко от Шарм-эш-Шейха. На аэродроме в тот момент находилась лишь одна дежурная пара истребителей-перехватчиков F-4 Phantom II с экипажами — по пилоту и штурману в каждой машине. Израильским летчикам здорово помог тот факт, что истребители противника просто не восприняли их как значимую угрозу и начали бомбить взлетно-посадочные полосы и другую инфраструктуру базы.

Пара поднялась в воздух и сразу же навязала египетским самолетам маневренный ближний бой. Немалую помощь израильским летчикам оказал зенитно-ракетный комплекс MIM-23, развернутый на авиабазе. В ходе скоротечной шестиминутной стычки двум "Фантомам" удалось сбить от четырех до семи истребителей и продержаться до подхода подкрепления — четырех израильских "Миражей". После этого МиГи прекратили атаку и ушли в направлении гор. По мнению многих аналитиков, ахиллесовой пятой египетских самолетов в этом сражении была чрезмерная бомбовая нагрузка — их пилоты не рассчитывали встретить серьезное сопротивление со стороны авиации противника. Впрочем, египтяне нанесли немалый урон: они уничтожили РЛС аэродрома, а также добились не менее трех попаданий по взлетно-посадочным полосам.