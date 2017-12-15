Под Нальчиком силовики установили личность напавшего на них боевика

НАЛЬЧИК, 15 дек – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов установили личность напавшего на них боевика, ликвидированного в результате перестрелки в Урванском районе Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Ранее сообщалось что вечером в пятницу силовики попытались остановить подозрительный автомобиль неподалеку от селения Урвань в Урванском районе Кабардино-Балкарии. Находившийся в нем мужчина открыл по ним огонь, после чего завязалась перестрелка. С 18.10 мск пятницы на части территории Урванского района республики был введен режим КТО. Нападавший был уничтожен в ходе перестрелки. По имеющейся информации, в машине он находился один.

"Предварительно личность нападавшего установлена – это 29-летний житель республики по фамилии Урусов. Он являлся приверженцем религиозно-экстремистской идеологии", — сказал собеседник агентства.