НАЛЬЧИК, 15 дек — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов во время боестолкновения в Урванском районе Кабардино-Балкарии ликвидировали напавшего на них боевика, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу силовики попытались остановить подозрительный автомобиль неподалеку от селения Урвань в Урванском районе Кабардино-Балкарии. Находившиеся в нем неизвестные открыли по ним огонь, после чего завязалась перестрелка. С 18:10 (мск) пятницы на части территории Урванского района республики был введен режим КТО.

"Нападавший уничтожен в ходе перестрелки. По имеющейся информации, он был один. Сейчас эти данные проверяются", — сказал собеседник агентства.