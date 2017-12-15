Россия и Индия подпишут контракт по продаже вертолетов Ми-17-В5 в 2018 году

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Переговоры по продаже 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17-В5 для нужд ВВС Индии завершены, подписание контракта ожидается в 2018 году, сообщил РИА Новости в пятницу генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Переговоры с индийской стороной (о продаже 48 вертолетов Ми-17-В5 — ред) завершены, мы надеемся подписать соответствующий контракт в 2018 году", — сказал Богинский.

Ранее в индийских СМИ появилась информация о том, что совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку у России 48 новых военно-транспортных вертолетов Ми-17-В5 для нужд ВВС. Объем контракта, одного из крупнейших за последнее время, составит около 1,1 миллиарда долларов.

Позднее в феврале 2017 года заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский заявил, что данное соглашение будет подписано в ближайшие месяцы, однако по состоянию на конец года о сделке объявлено не было.