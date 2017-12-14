Госдума приняла закон о наказании за нарушения в сфере гособоронзаказа

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении президентский законопроект, который устанавливает уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за злоупотребление служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.
Согласно законопроекту, использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества или государства при выполнении государственного оборонного заказа, наказывается штрафом в размере от 1 до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет либо лишением свободы на срок от 4 до 8 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Также вводится статья "Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа". По ней предусматриваются такие же санкции, как и по статье "Злоупотребление полномочиями при выполнении ГОЗ", максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, законопроектом вносятся дополнения, предусматривающие конфискацию имущества, полученного в результате совершения таких преступлений.