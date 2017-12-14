МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Андрей Станавов. Дешево, надежно и прицельно — благодаря этим качествам классические пушки не только не уступают позиций тактическим ракетным системам, но и по некоторым пунктам их даже переигрывают. К примеру, заблаговременно обнаружить и сбить летящий снаряд практически невозможно. Впрочем, война технологий идет и здесь — конструкторы орудий и боеприпасов сражаются за каждый сантиметр точности и дальности. Россия считается одним из мировых лидеров в части разработки и производства ствольной артиллерии. Продвинутые баллистические вычислители современных гаубиц учитывают множество параметров: начиная от табличных поправок и заканчивая погодными условиями в стратосфере. О том, почему традиционные артиллерийские "стволы" не собираются отправлять на покой, — в материале РИА Новости.

Дальнее действие

На этой неделе артиллеристы дислоцированного в Бурятии соединения Восточного военного округа получили новейший радиопеленгационный метеорологический комплекс "Улыбка-М", который позволяет замерять параметры атмосферы на высотах до 40 километров. Полученные данные можно использовать в том числе для корректировки огня дальнобойной ствольной артиллерии.

Напомним, сегодня Россия располагает некоторыми артиллерийскими системами, снаряды которых при стрельбе на максимальную дальность могут подниматься на весьма солидную высоту. Фактически часть траектории их полета пролегает уже в верхних слоях стратосферы, где воздух сильно разрежен и его сопротивление минимально. Этот фактор положительно сказывается на дальности стрельбы.

"Если говорить о ствольной артиллерии, то у нас на стратосферные высоты могут выходить снаряды систем "Коалиция-СВ" и "Пион", — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — К примеру, у "Пиона" снаряд поднимается до 30-32 километров. Когда стреляют на большие дальности, то учитываются ветра на высотах".

Примечательно, что если дальность стрельбы самоходного артиллерийского 203-миллиметрового орудия 2С7 "Пион" достигает 47 километров, то перспективная самоходная 152-миллиметровая гаубица "Коалиция-СВ" на испытаниях отправила экспериментальный снаряд на расстояние… 70 километров. Причем цель была успешно поражена.

На сегодня это непревзойденный огневой рекорд в самоходной артиллерии такого калибра. Приближаясь по возможностям к оперативно-тактическим ракетам, роботизированная скорострельная гаубица идеально подходит для атак на командные пункты противника, подавления средств ПВО и ПРО, нарушения каналов снабжения, разрушения крупных магистралей и контрбатарейной борьбы. Что интересно, с такими характеристиками по дальности она останется недосягаемой для артиллерии противника.

Для сравнения: американская самоходка M109 Paladin достает цели активно-реактивным снарядом только на дистанции, не превышающей 30 километров. Предельная дальность стрельбы британской САУ A S90 Braveheart — 40 километров, а французской AMX AuF1T — 35 километров.

Выгодное решение

По оценкам экспертов, адекватной замены классической ствольной артиллерии пока нет и в ближайшем будущем не предвидится. Несмотря на высокую точность и эффективность, современные оперативно-тактические ракетные комплексы, такие как "Точка-У" и "Искандер", слишком сложны в изготовлении и недешевы, чтобы напрямую конкурировать с пушками в условиях развязывания широкомасштабной войны. Да и задачи у них различаются.

© AFP 2017 / Fayez Nureldine Артиллерия Саудовской Аравии обстреливает территорию Йемена. Апрель 2015 года © AFP 2017 / Fayez Nureldine Артиллерия Саудовской Аравии обстреливает территорию Йемена. Апрель 2015 года

"Ракета — это чрезвычайно дорогое изделие. Ее, как правило, применяют по наиболее важным скрытым целям типа крупных командных пунктов, — отмечает Мураховский. — Реактивные системы залпового огня больше подходят для накрытия площадных целей. Это может быть аэродром, радиолокационное поле из нескольких станций, позиции систем ПВО. Что касается артиллерии, то на дальностях, близких к максимальным, она, как правило, стреляет по точечным целям, таким как пусковые установки ракет, склады ядерных боеприпасов и так далее".

По его словам, "навороченные" барражирующие боеприпасы и беспилотники хороши только в тех случаях, когда враг не располагает мощными средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. "А вот если столкнешься с хорошо оснащенным технически противником, он быстро вырубит все радиодиапазоны и сигналы GPS-ГЛОНАСС, — уверен эксперт. — Будет очень "весело". Опять придется доставать топографические карты, таблицы стрельбы, измерять метеоданные по высотам и вспоминать старую добрую артиллерию".

Ствольное высокоточное

Впрочем, российские оружейники на месте не стоят и непрерывно работают над повышением точности пушек и боеприпасов. Их для артустановок создается множество типов, в том числе перспективных, которые пока находятся на стадии опытно-конструкторских работ. Известны корректируемые снаряды на базе "Краснополя", разработанные для уничтожения укрепленных объектов с одного выстрела. Классический механизм наведения по лазерному лучу требует подсветки цели корректировщиком, находящимся на дистанции прямой видимости.

Кроме того, в боекомплект новых гаубиц планируется ввести корректируемые снаряды с миниатюрными выдвижными аэродинамическими рулями и взрывателем, содержащим ГЛОНАСС-чип. Принцип коррекции довольно интересен: выстрел производится с превышением дальности и отклонением в сторону, после чего снаряд начинает "подруливать" к цели, координаты которой заложены в чип. Что важно, на стоимость боеприпаса такой взрыватель практически не влияет.

Еще один достаточно новый способ повышения точности и кучности артиллерийского огня — установка на самоходку радиобаллистической станции или, простыми словами, радиолокатора. Он в режиме реального времени отслеживает летящий снаряд почти на всей траектории и высчитывает координаты точки попадания. Следующий боеприпас отправляется к цели уже с учетом поправки. Эта система полностью автономна — не зависит от спутниковой навигации и может работать даже в условиях глушения сигналов ГЛОНАСС.

Что касается взаимодействия на поле боя, то большинство современных российских самоходок оснащены унифицированным комплектом бортового оборудования и интегрированы в Единую систему управления тактического звена. Она обеспечивает круглосуточный обзор местности, прием цифрового целеуказания, автономный расчет установок стрельбы и автоматическое наведение с корректировкой огня.