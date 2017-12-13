Патрушев обсудил с японским коллегой вопросы безопасности

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с Генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Николай Патрушев и Сётаро Яти обсудили вопросы безопасности в контексте выстраивания двустороннего сотрудничества между Москвой и Токио", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что регулярные контакты по линии советов безопасности проводятся в соответствии с подписанным в сентябре 2017 года в Токио меморандумом о взаимопонимании между аппаратом Совбеза РФ и секретариатом Совета национальной безопасности Японии.

Документ определяет рамки регулярных консультаций и обмен мнениями по вопросам, относящимся к национальной, региональной и международной безопасности, представляющим взаимный интерес, пояснили в Совбезе РФ.