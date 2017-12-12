Командующему Северным флотом присвоили звание адмирала

Во время Гражданской войны основная часть боевого состава флотилии была утеряна, а оставшиеся в строю корабли вошли в состав созданных Морских сил Северного моря. В мае 1922 года они были расформированы. На фото: бойцы отряда подводно-диверсионных сил во время выполнения боевой задачи в Баренцевом море. 1996 год.