Россия и Китай проводят совместные учения по отражению ракетных угроз

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. РФ и КНР проводятся командно-штабное учение по ПРО, будут отработано взаимодействие по совместному отражению ракетных угроз со стороны "третьих" стран, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В соответствии с решением глав оборонных ведомств России и Китая в Пекине на базе Научно-исследовательского института противовоздушной и противоракетной обороны Академии ВВС НОАК проводится второе российско-китайское компьютерное командно-штабное учение по противоракетной обороне "Воздушно-космическая безопасность-2017".

"В ходе мероприятия будут отработаны вопросы взаимодействия группировок ПВО-ПРО России и Китая по совместному отражению ракетных угроз со стороны "третьих" стран", — говорится в сообщении.