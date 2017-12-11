Разрушитель бюджета. Почему Пентагон отказался от рельсовой пушки

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Эти "суперпушки" должны были стать вершиной американской военно-технической мысли и главным ударным "аргументом" перспективных кораблей ВМС США. Дальнобойные, точные, разрушительные, работающие на новых физических принципах. И очень, очень дорогие. В Вашингтоне приняли решение прекратить финансирование программы создания рельсотрона — полуфантастического "оружия будущего", которое уже обошлось американской казне в полмиллиарда долларов. О том, почему Пентагон отказывается от технологии, на разработку которой ушло более десяти лет, в материале РИА Новости.
Проект-утопия
Рельсотроном (или "рельсовой пушкой" — от англ. Railgun) принято называть электромагнитный ускоритель масс, разгоняющий токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих (рельсов) с помощью силы Ампера. В отличие от традиционной артиллерии, порох в этом оружии не используется, как, собственно, и ствол. Кроме того, поражение цели происходит за счет разрушительного кинетического удара — а значит, зарядить рельсотрон можно обычной болванкой. В огнестрельном оружии скорость снаряда ограничена его весом и кинетикой проходящей при выстреле химической реакции. В случае же рельсотрона сверхлегкий боеприпас теоретически можно разогнать до любых скоростей.
По мнению ряда экспертов, ускоритель масс способен превзойти любую существующую гаубицу. Скорость полета снаряда — около 8,5 тысячи километров в час, дальность стрельбы — 200-400 километров, кинетическая энергия боеприпаса — от 10 мегаджоулей. Неудивительно, что американские моряки так мечтали о подобном оружии — даже небольшой корабль с рельсотроном превратится в "короля океана", способного не только потопить любую морскую цель, но еще и как следует врезать противнику на берегу. Перехватить снаряд, летящий со скоростью более семи Махов, в принципе не способна ни одна существующая зенитная ракета. Кроме того, небольшие габариты боеприпасов позволяют брать на борт внушительный арсенал.
Наиболее близкий к серийному производству прототип BAE Systems представила в 2012 году. Он выстрелил 10-килограммовым снарядом с энергией 32 мегаджоуля. Серийный образец этой системы должен был иметь дальность стрельбы до 180 километров, а в перспективе — до 400 километров. Параллельно инженеры работали над системами автоматической подачи снарядов, охлаждения и питания установки.
Нехватка энергии
Собственно, на этом первоначальные успехи и закончились. Как сообщает The National Interest, в настоящее время проект по созданию рельсотрона серьезно забуксовал из-за сокращения бюджетных расходов на перспективные, но туманные разработки. Кроме того, это оружие до сих пор имеет ряд технологических проблем, решить которые в обозримом будущем не представляется возможным даже для могучей американской оборонки.
Во-первых, под это оружие, по сути, не готов корабль и пока отсутствует достаточно компактный источник питания. Изначально рельсотронами планировали вооружить футуристические эсминцы Zumwalt, выстроенные по стелс-технологии и напичканные самой современной электроникой. Головной корабль серии был передан флоту в 2016 году и уже дважды заезжал в сухой док на ремонт из-за проблем с главной двигательной установкой.
Первоначально Пентагон рассчитывал на 32 таких корабля, но за годы стоимость одного миноносца выросла с 750 миллионов долларов до 7,5 миллиарда! В итоге ВМС США решили ограничиться лишь тремя "Замволтами". И до сих пор не решено, чем они будут вооружены. Разместить на борту источник питания, достаточно мощный для рельсотрона, конструкторам не удалось. А таскать за собой прицепом баржу с "батарейками" кораблю-невидимке как-то несолидно. По оценкам экспертов, энергопотребление установки потребует около 20 мегаватт энергии. А такие объемы могут выдать разве что атомные авианосцы. Но американцы всегда крайне скептически относились к самой идее установки на свои плавучие аэродромы ударного вооружения.
Программа разработки рельсотронов есть и в других странах. К примеру, российские ученые Шатурского филиала Объединенного института высоких температур РАН в прошлом году пальнули из экспериментального рельсотрона 15-граммовой пластмассовой пулей по алюминиевой болванке. Боеприпас удалось разогнать до скорости три километра в секунду, в результате чего на мишени осталась внушительная вмятина. При этом российские ученые говорят не только о военном применении данной системы. Президент РАН Владимир Фортов, в частности, не исключал, что рельсотроны можно будет использовать для уничтожения космического мусора, а также выведения спутников и других грузов на орбиту.