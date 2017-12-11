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Безопасность

Разрушитель бюджета. Почему Пентагон отказался от рельсовой пушки

18:4411.12.2017
(обновлено: 18:57 11.12.2017)
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© Фото : U.S. NavyТестирование рельсотронаТестирование рельсотрона
© Фото : U.S. Navy

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Эти "суперпушки" должны были стать вершиной американской военно-технической мысли и главным ударным "аргументом" перспективных кораблей ВМС США. Дальнобойные, точные, разрушительные, работающие на новых физических принципах. И очень, очень дорогие. В Вашингтоне приняли решение прекратить финансирование программы создания рельсотрона — полуфантастического "оружия будущего", которое уже обошлось американской казне в полмиллиарда долларов. О том, почему Пентагон отказывается от технологии, на разработку которой ушло более десяти лет, в материале РИА Новости.

Проект-утопия

Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты Москит с ракетного катера
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Спящая мощь: самое грозное оружие, ни разу не испытанное в бою
Как сообщает издание The National Interest со ссылкой на источники в Пентагоне, проект рельсотрона корабельного базирования уперся в потолок как по финансовым затратам, так и по времени, выделенному на его создание. Головные разработчики оружия — компании BAE Systems и General Atomics — за прошедшее десятилетие так и не смогли продемонстрировать военным образец комплекса, хотя бы частично пригодный для полноценной эксплуатации. "Суперпушку", как и многие другие подобные проекты, похоронили амбиции ее создателей, далеко обогнавшие научно-технический прогресс.

Рельсотроном (или "рельсовой пушкой" — от англ. Railgun) принято называть электромагнитный ускоритель масс, разгоняющий токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих (рельсов) с помощью силы Ампера. В отличие от традиционной артиллерии, порох в этом оружии не используется, как, собственно, и ствол. Кроме того, поражение цели происходит за счет разрушительного кинетического удара — а значит, зарядить рельсотрон можно обычной болванкой. В огнестрельном оружии скорость снаряда ограничена его весом и кинетикой проходящей при выстреле химической реакции. В случае же рельсотрона сверхлегкий боеприпас теоретически можно разогнать до любых скоростей.

© AP Photo / U.S. Navy, John F. WilliamsОпытный образец рельсотрона, разрабатываемый для ВМС США
© AP Photo / U.S. Navy, John F. Williams
Опытный образец рельсотрона, разрабатываемый для ВМС США

По мнению ряда экспертов, ускоритель масс способен превзойти любую существующую гаубицу. Скорость полета снаряда — около 8,5 тысячи километров в час, дальность стрельбы — 200-400 километров, кинетическая энергия боеприпаса — от 10 мегаджоулей. Неудивительно, что американские моряки так мечтали о подобном оружии — даже небольшой корабль с рельсотроном превратится в "короля океана", способного не только потопить любую морскую цель, но еще и как следует врезать противнику на берегу. Перехватить снаряд, летящий со скоростью более семи Махов, в принципе не способна ни одна существующая зенитная ракета. Кроме того, небольшие габариты боеприпасов позволяют брать на борт внушительный арсенал.

Тестирование рельсотрона
© Фото : U.S. Navy
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Официально о начале работ над проектом ERMG (Electromagnetic Railgun — электромагнитная рельсовая пушка) Пентагон объявил в 2005 году. На программу изначально выделили 200 миллионов долларов. О первых результатах ВМС США отчитались уже в 2008 году, объявив, что наземный прототип оружия ускорил боеприпас до начальной скорости 7,5 Маха, после чего он продолжил полет по баллистической траектории. Два года спустя удалось создать еще более мощный образец, поставивший мировой рекорд по энергии выстрела среди рельсотронов — около 33 мегаджоулей.

Наиболее близкий к серийному производству прототип BAE Systems представила в 2012 году. Он выстрелил 10-килограммовым снарядом с энергией 32 мегаджоуля. Серийный образец этой системы должен был иметь дальность стрельбы до 180 километров, а в перспективе — до 400 километров. Параллельно инженеры работали над системами автоматической подачи снарядов, охлаждения и питания установки.

Нехватка энергии

Собственно, на этом первоначальные успехи и закончились. Как сообщает The National Interest, в настоящее время проект по созданию рельсотрона серьезно забуксовал из-за сокращения бюджетных расходов на перспективные, но туманные разработки. Кроме того, это оружие до сих пор имеет ряд технологических проблем, решить которые в обозримом будущем не представляется возможным даже для могучей американской оборонки.

Во-первых, под это оружие, по сути, не готов корабль и пока отсутствует достаточно компактный источник питания. Изначально рельсотронами планировали вооружить футуристические эсминцы Zumwalt, выстроенные по стелс-технологии и напичканные самой современной электроникой. Головной корабль серии был передан флоту в 2016 году и уже дважды заезжал в сухой док на ремонт из-за проблем с главной двигательной установкой.

© AFP 2017 / US NavyЭсминец ВМС США USS Zumwalt
© AFP 2017 / US Navy
Эсминец ВМС США USS Zumwalt

Первоначально Пентагон рассчитывал на 32 таких корабля, но за годы стоимость одного миноносца выросла с 750 миллионов долларов до 7,5 миллиарда! В итоге ВМС США решили ограничиться лишь тремя "Замволтами". И до сих пор не решено, чем они будут вооружены. Разместить на борту источник питания, достаточно мощный для рельсотрона, конструкторам не удалось. А таскать за собой прицепом баржу с "батарейками" кораблю-невидимке как-то несолидно. По оценкам экспертов, энергопотребление установки потребует около 20 мегаватт энергии. А такие объемы могут выдать разве что атомные авианосцы. Но американцы всегда крайне скептически относились к самой идее установки на свои плавучие аэродромы ударного вооружения.

Авианосец ВМС США Harry Truman
© Фото : Ministry of defence
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Во-вторых, представленные опытные образцы рельсотрона имеют скорострельность 4,8 выстрела в минуту, тогда как требования военных включали минимум 10 выстрелов. Не стоит забывать и о том, что направляющие — рельсы — электромагнитной пушки слишком быстро изнашиваются и приходят в негодность, так как каждый выстрел требует колоссального количества энергии. В-третьих, траекторию снаряда, выпущенного из рельсотрона, невозможно корректировать в полете. В-четвертых, его пробиваемость на больших дальностях почти не отличается от боеприпасов традиционной ствольной артиллерии среднего калибра. Как говорится, если нет разницы, зачем платить больше?

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© Ruptly
Российские ученые выстрелили из рельсотрона пластиковой пулей. Кадры испытаний

Программа разработки рельсотронов есть и в других странах. К примеру, российские ученые Шатурского филиала Объединенного института высоких температур РАН в прошлом году пальнули из экспериментального рельсотрона 15-граммовой пластмассовой пулей по алюминиевой болванке. Боеприпас удалось разогнать до скорости три километра в секунду, в результате чего на мишени осталась внушительная вмятина. При этом российские ученые говорят не только о военном применении данной системы. Президент РАН Владимир Фортов, в частности, не исключал, что рельсотроны можно будет использовать для уничтожения космического мусора, а также выведения спутников и других грузов на орбиту.

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