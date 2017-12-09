Российские Ту-95МС перебазированы из Индонезии в Амурскую область

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС во время выполнения боевой задачи по нанесению ударов по объектам террористов в Сирии. 26 сентября 2017. Архивное фото

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС во время выполнения боевой задачи по нанесению ударов по объектам террористов в Сирии. 26 сентября 2017. Архивное фото

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС перебазированы с аэродрома в Индонезии в пункт постоянной дислокации в Амурской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

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"Девятого декабря 2017 года экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили перебазирование с аэродрома Биак (Республика Индонезия) в пункт постоянной дислокации в Амурской области. Во время перелета была осуществлена попутная дозаправка топливом в воздухе самолетов Ту-95МС от самолетов-заправщиков Ил-78 над акваторией Охотского моря", — говорится в сообщении.

Продолжительность перелёта составила более 10 часов.

"Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", — отмечает Минобороны.