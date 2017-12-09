Российские Ту-95МС перебазированы из Индонезии в Амурскую область

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС перебазированы с аэродрома в Индонезии в пункт постоянной дислокации в Амурской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
68.2%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.3%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
27.5%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
Продолжительность перелёта составила более 10 часов.
"Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", — отмечает Минобороны.