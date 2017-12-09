Предотвратили теракт: в Ставрополе ликвидировали группу боевиков

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В ночь на субботу в Ставрополе прошла контртеррористическая операция. Правоохранительные органы ликвидировали трех боевиков.

Как сообщили в краевом управлении ФСБ, частный дом, где укрывались преступники, и прилегающую к нему территорию оцепили, а проживающих в близлежащих зданиях граждан эвакуировали.

Боевикам предложили сложить оружие и сдаться, однако они попытались прорывать оцепление и скрыться. В результате завязался бой. Всех троих бандитов удалось нейтрализовать.

При проведении операции ни сотрудники правоохранительных органов, ни местные жители не пострадали. Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает, заверили в ФСБ.

К настоящему моменту режим КТО отменен. На месте продолжают работать взрывотехники, ведется опознание преступников.

Предотвращенный теракт

По данным спецслужб, правоохранителям удалось предотвратить готовящийся теракт. Где и когда террористы собирались напасть на граждан, в ФСБ не уточнили.

В октябре сотрудники спецслужб и правоохранительных органов задержали четырех выходцев из Дагестана, которые готовили теракты в регионе.

Летом ФСБ задержала двух выходцев из Центральной Азии, планировавших нападения 1 сентября.

У них были обнаружены самодельные взрывные устройства.