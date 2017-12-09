В Ставрополе обезвредили трех боевиков

ПЯТИГОРСК, 9 дек — РИА Новости. Трое боевиков ликвидированы в результате контртеррористической операции (КТО) в Ставрополе, режим КТО снят, сообщили РИА Новости в УФСБ по краю.

"В ходе проведения КТО в доме по адресу переулок Симферопольский дом 4/2 была заблокирована группа лиц, планировавшая совершение террористических актов в местах массового пребывания людей, трое вооруженных преступников обезврежены, угроза жизни, здоровью и имуществу граждан ликвидирована. Оперативная обстановка на территории края никаких изменений не претерпела", — говорится в сообщении.

"В результате проведенных мероприятий по предотвращению теракта принято решение об окончании КТО с 04.30 мск субботы на части территории Ставрополя", — отметили в УФСБ.

Ранее сообщалось, что группа бандитов заблокирована в частном доме в Ставрополе, объявлен режим КТО.