МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Группа бандитов заблокирована в частном доме в Ставрополе, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).





"В Ставрополе в частном доме заблокирована группа бандитов. Заблокированным в доме бандитам предложено сложить оружие и сдаться властям", — говорится в сообщении.Ранее управление ФСБ по краю сообщало, что в части Ставрополя введен режим контртеррористической операции (КТО). Территория спецоперации ограничена "улицей Тельмана от улицы Пушкина до улицы Партизанской, улицей Партизанской от улицы Тельмана до улицы Серова, улицей Черняховского от улицы Серова до улицы Пономарева, улицей Пономарева от улицы Черняховского до улицы Пушкина", уточняло ведомство.

Ведомство отмечало, что режим КТО введен в целях пресечения или раскрытия совершенного террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства.