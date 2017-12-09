"Карманный" Апокалипсис. Самое миниатюрное ядерное оружие

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Портативное ядерное оружие, способное поместиться в небольшом чемоданчике или рюкзаке, долгие годы оставалось крайне популярным штампом остросюжетных боевиков и политических детективов. Сочетание компактности, незаметности и огромной разрушительной мощи могло превратить одного-единственного человека в ходячую бомбу, способную поставить на колени целое государство. © РИА Новости / Евгений Биятов Перейти в фотобанк Главный калибр: Минобороны России восстанавливает атомные пушки Впрочем, в реальности миниатюрные ядерные боеприпасы хоть и существовали, но значимой роли так и не сыграли. При наличии баллистических ракет, способных забросить боевую нагрузку куда угодно, "мини-бомбы" оказались попросту бесполезными. РИА Новости публикует подборку самых интересных образцов компактного ядерного оружия, разработанных США и СССР в годы холодной войны.

"Гранатомет самоубийц"

Одним из самых небольших и маломощных ядерных зарядов стал американский боеприпас М-388 для безоткатного гладкоствольного орудия M-29 Davy Crockett, отдаленно напоминающего советские и российские станковые гранатометы СПГ-9. Это оружие, названное в честь американского путешественника и политика XIX века, создали в 1950-х годах для борьбы с танковыми армадами СССР в Западной Германии или на Корейском полуострове. Конструктивно боеприпас состоял из головного обтекателя, корпуса, четырех стабилизаторов и боевой части субкилотонной мощности — от 20 до 40 тонн в тротиловом эквиваленте. Масса снаряда составляла всего 34,5 килограмма, длина — 787 миллиметров.

Безоткатное орудие могло выстреливать боеприпас на дальность до четырех километров. Расчет установки — три человека. Огонь предполагалось вести с треножника или со специальной турели на армейском джипе. Главным недостатком оружия была крайняя уязвимость расчета для поражающих факторов ядерного взрыва — главным образом ионизирующей радиации. Минимальное расстояние от эпицентра до орудия должно было составлять 700-800 метров. Понятно, что расчет сразу же после выстрела грузил все оборудование на машины и старался убраться как можно дальше с этой крайне неуютной позиции.

Пушка массового поражения

Кроме того, стрелки оставались уязвимыми для обычных средств поражения противника. Все-таки четыре километра — дистанция небольшая. Советские танки того времени могли уверенно поразить расчет осколочно-фугасным боеприпасом. Поэтому массовое распространение "Дэйви Крокетт" не получил. С 1956 года было изготовлено 2100 комплексов. В бою они ни разу не использовались и были сняты с вооружения в 1970-х годах.

Из всех ядерных артиллерийских боеприпасов в СССР самым миниатюрным стал 152-миллиметровый снаряд 3БВ3, принятый на вооружение в 1981 году. Научным руководителем проекта стал знаменитый советский физик-ядерщик с "говорящей" фамилией Евгений Забабахин. Его группе удалось создать уникальный по мощности и массогабаритным характеристикам боеприпас, выдерживающий перегрузки артиллерийского выстрела без разрушений и снижения эффективности. Он был разработан в обводах штатного осколочно-фугасного снаряда для пушек Д-20, МЛ-20, самоходных гаубиц 2С3 "Акация", 2С5 "Гиацинт-С", буксируемых "Гиацинт-Б". Таким образом, устроить вероятному противнику ядерный "привет" могла вся советская артиллерия калибра 152 миллиметра. Специальной доводки орудий для стрельбы спецбоеприпасами не требовалось.

3БВ3 весил 53 килограмма, имел длину 774 миллиметра и диаметр 152,4 миллиметра. Мощность ядерного заряда составляла 2,5 килотонны в тротиловом эквиваленте, а дальность прицельного выстрела — около 17,4 километра. Несложно представить, какие разрушения мог нанести одним-единственным залпом артиллерийский дивизион, вооруженный такими снарядами. Впрочем, в начале 1990-х годов в соответствии с обязательствами по советско-американскому договору РСМД артиллерийские ядерные боеприпасы были ликвидированы как СССР, так и США.

Рюкзак с "сюрпризом"

И США, и СССР в годы холодной войны занимались разработкой переносных маломощных ядерных фугасов. Обе стороны готовились к резкому обострению военно-политической обстановки в Западной Европе и рассматривали все варианты, как замедлить продвижение противника в случае его нападения. Переносными ядерными боеприпасами планировалось вооружить специальные диверсионно-разведывательные группы, которым предписывалось скрытно доставлять эти фугасы на вражескую территорию и подрывать пункты управления, мосты, ракетные шахты, аэродромы. Это оружие могло использоваться для создания зон разрушения, завалов, пожаров, затопления и радиоактивного заражения местности.

© Flickr / Kelly Michals Переносной ядерный фугас SADM в рюкзаке с боеголовкой W54 (США) © Flickr / Kelly Michals Переносной ядерный фугас SADM в рюкзаке с боеголовкой W54 (США)

Первые американские переносные заряды весили от 159 до 770 килограммов, что затрудняло их переноску вручную. Тем не менее этот вопрос удалось решить: с 1964 по 1967 год были разработаны четыре разновидности боеприпаса SADM. Он представлял собой цилиндр диаметром 40 сантиметров, высотой 60 сантиметров и весом 68 килограммов. Мощность варьировалась от 10 тонн до килотонны. Для переноски заряда использовался специальный рюкзак-контейнер. Такой вес подготовленный спецназовец вполне мог тащить на себе длительное время, а когда уставал, "эстафету" перехватывал его сослуживец. Действовать диверсанты должны были парами. Предполагалось забрасывать группу в район минирования парашютным способом. Один боец устанавливает мину, второй прикрывает. Использовать SADM предполагалось в первую очередь в местах, где была возможность быстро эвакуировать диверсантов.

Схожее оружие было и в СССР, где с 1967 по 1993 год имелись специальные малогабаритные ядерные мины РА41, РА47, РА97 и РА115. Кроме того, на вооружении стояли так называемые "ядерные ранцы" РЯ-6 весом 25 килограммов и мощностью до килотонны. А для борьбы с диверсантами противника в 1972 году в странах — участницах Варшавского договора были организованы специальные взводы разведки и уничтожения ядерных фугасов. Личный состав знал устройство американских боеприпасов и располагал оборудованием для их поиска и обезвреживания.

Смерть авиации

В 1961 году ВВС США приняли на вооружение свою единственную ракету "воздух — воздух" с ядерной боевой частью AIM-26 Falcon. В то время истребители не могли эффективно бороться со сверхзвуковыми самолетами СССР на встречных курсах с помощью ракетного оружия из-за несовершенства систем наведения. А использование ядерного заряда позволяло уничтожить цель даже при промахе в несколько сотен метров. ВВС США хотели получить ракету с полуактивным радиолокационным наведением, способную эффективно поражать сверхзвуковые бомбардировщики в лобовой атаке. Так как технологические возможности к этому моменту позволяли без особого труда установить ядерную боевую часть в корпус обычной AIM-4, разработка проходила без особых сложностей.

Длина ракеты составляла 2,1 метра, диаметр 290 миллиметров, а общий вес — 92 килограмма. Мощность ядерной боевой части — 250 тонн. Скорость полета "Фалкона" превышала 2,3 тысячи километров в час. Практика показала, что AIM-26 была не очень надежным оружием. Системы ракеты были склонны к частым отказам, устройство было довольно капризно и сложно в обслуживании из-за ядерной боевой части. Летчики не считали AIM-26 ценным или эффективным средством поражения. В 1971 году последняя AIM-76 была снята с вооружения.