Путин призвал "Ростех" повышать эффективность работы

НОВО-ОГАРЕВО, 7 дек – РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" должна понимать, для чего она создана — для того, чтобы работа была максимально эффективной, нельзя расширяться бесконечно и бесконтрольно, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград сотрудникам корпорации.

"Нельзя расширяться бесконечно, бесконтрольно. Нужно точно понимать, для чего корпорация создана, куда она должна двигаться.. с тем, чтобы ее работа была оптимальной и максимально эффективной, конкурентноспособной. Эти вопросы у нас всегда находятся в зоне нашего внимания вместе с руководством корпорации, с правительством Российской Федерации, с вашими основными потребителями", — сказал Путин.

"Я хотел бы пожелать, чтобы вы, имея в виду все обстоятельства, опираясь на талантливых, работоспособных, в высшей степени мотивированных людей двигались дальше так же уверенно, как и было на протяжении предыдущего десятилетия", — добавил президент.

По мнению главы государства, вряд ли армия могла сегодня демонстрировать свою мощь, если бы были утрачены "критически важные предприятия для государства".

"Ростех" объединяет целые отрасли российской промышленности: вертолетостроение, двигателестроение, электроника, авиационные системы и компоненты, автомобилестроение, стрелковое оружие, радиоэлектронные технологии и прочее. На сегодняшний день в корпорацию входят более 700 предприятий, собранных в 15 холдингов, занимающихся разработкой, производством и экспортом высокотехнологичной промышленной продукции.