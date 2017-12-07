Два российских Ту-95МС восемь часов патрулировали воды Тихого океана

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС совершили патрульный полет над нейтральными водами Тихого океана, сообщает в четверг министерство обороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полеты на воздушное патрулирование над нейтральными водами акватории южной части Тихого океана", — говорится в сообщении ведомства.

Полет самолетов, стартовавших с аэродрома Биак в Индонезии, продолжался более восьми часов.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", — отмечается в сообщении.