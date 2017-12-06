Смерть россыпью. Почему США передумали отказываться от кассетных бомб

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Андрей Станавов. Пилот выводит тяжелый бомбардировщик на боевой курс и запускает автоматизированную систему прицеливания. Прибор с точностью до сотых долей секунды вычислит оптимальный момент и распахнет створки бомболюка, выпустив несколько стальных контейнеров. В каждом — сотни шариков со взрывчаткой. У земли они разлетятся и синхронно сдетонируют в нескольких метрах над головой ничего не подозревающей пехоты.
Рассыпная реакция
Заменить свои "рассыпающиеся" боеголовки на более точные и современные США решили еще в 2008-м, сразу после того, как была анонсирована международная Конвенция о кассетных боеприпасах. Что интересно, подписывать документ Соединенные Штаты при этом не стали. Однако, по сведениям издания Jane's 360, Пентагон тогда практически полностью запретил применять подобные боеприпасы, но сейчас вернуться к теме его вынудили "опасения из-за российской и северокорейской артиллерии".
Что касается самой конвенции, то это весьма противоречивый документ с массой поправок и оговорок. В соответствии с ним кассетными считаются обычные боеприпасы, предназначенные для разбрасывания или высвобождения разрывных суббоеприпасов весом менее 20 килограммов каждый. Такое оружие характеризуется как смертельно опасное для мирного населения из-за обширных площадей поражения.
"Я на сто процентов уверен, что если кого-то из подписантов прижмет серьезная война и зайдет речь о суверенитете государства, они как миленькие запустят производство этих боеприпасов на поток, — заявил РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский. — Бороться за гуманизм и толерантность и заключать такие договоры можно только в том случае, если ты живешь в благополучной Западной Европе и называешься не Югославия".
Примечательно, что под действие конвенции не подпали снаряды и бомбы с некоторыми типами суббоеприпасов, включая самонаводящиеся и другие высокотехнологичные, имеющиеся в том числе у США. Этот факт объясняется их "более низкой гуманитарной опасностью". Такой избирательный подход вызвал серьезные вопросы у российского МИДа, который заявил, что Россия не может отказаться от применения кассетных боеприпасов, тем более на таких странных условиях.
Незаменимые есть
"Всегда нужно иметь фундамент в виде обычных боеприпасов, которые давно доказали свою эффективность, — считает Мураховский. — Российская военная группировка в Сирии при отсутствии вражеской ПВО и абсолютном господстве в воздухе не менее 50 процентов боевых задач решает с помощью артиллерии. А авиация применяет в основном неуправляемые боеприпасы".
К примеру, такими боеприпасами могут стрелять большинство стоящих на вооружении Российской армии реактивных систем залпового огня, оперативно-тактические ракетные комплексы "Точка-У" и "Искандер", а также ствольная артиллерия калибра 152 и 203 миллиметра. Кассетное оружие позволяет решать множество задач, включая дистанционное минирование, борьбу с бронетехникой и живой силой противника. Чтобы от него отказаться, нужна как минимум равноценная замена, которой в ближайшем будущем не предвидится.
Дешево и убиты
Что касается американцев, то, запуская в 2008-м программу по замещению кассетных боеприпасов более современными образцами высокоточного оружия, они рассчитывали на свою продвинутую промышленность. Но та, несмотря на хорошие технологические предпосылки, оказалась не в состоянии обеспечить армию таким оружием в сжатые сроки и по приемлемой цене.
В Афганистане Пентагон сначала очень широко применял ударные дроны MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper, а также высокоточные малокалиберные авиационные средства поражения. Но быстро поняв, что бомбить переделанные из грошовых пикапов "джихадмобили" дорогостоящим управляемым оружием крайне невыгодно, пустил в ход обычные авиационные "фугаски" и старую добрую буксируемую 155-миллиметровую артиллерию. "А все потому, что использовать в реальном вооруженном конфликте исключительно избирательные высокоточные боеприпасы — это все равно что микроскопом гвозди забивать. Ни у какой страны не хватит на это бюджета", — резюмирует Мураховский.