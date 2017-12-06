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Безопасность

Смерть россыпью. Почему США передумали отказываться от кассетных бомб

08:0006.12.2017
(обновлено: 08:16 06.12.2017)
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© Фото : US Air Force / Tech. Sgt. Richard P. EbensbergerБомбардировщики B-1B Lancer на авиабазе Андресон на ГуамеБомбардировщики B-1B Lancer на авиабазе Андресон на Гуаме
© Фото : US Air Force / Tech. Sgt. Richard P. Ebensberger

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Андрей Станавов. Пилот выводит тяжелый бомбардировщик на боевой курс и запускает автоматизированную систему прицеливания. Прибор с точностью до сотых долей секунды вычислит оптимальный момент и распахнет створки бомболюка, выпустив несколько стальных контейнеров. В каждом — сотни шариков со взрывчаткой. У земли они разлетятся и синхронно сдетонируют в нескольких метрах над головой ничего не подозревающей пехоты. 

Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
СМИ: Пентагон передумал отказываться от кассетных боеприпасов
На этой неделе Пентагон решил остановить программу по отказу от использования кассетных боеприпасов. О том, что представляет собой этот смертоносный вид оружия массового поражения и почему основные военные державы мира до сих пор не могут подыскать ему эффективную замену, — в материале РИА Новости.

Рассыпная реакция

Заменить свои "рассыпающиеся" боеголовки на более точные и современные США решили еще в 2008-м, сразу после того, как была анонсирована международная Конвенция о кассетных боеприпасах. Что интересно, подписывать документ Соединенные Штаты при этом не стали. Однако, по сведениям издания Jane's 360, Пентагон тогда практически полностью запретил применять подобные боеприпасы, но сейчас вернуться к теме его вынудили "опасения из-за российской и северокорейской артиллерии".

© AFP 2017 / John MacDougallУничтожение кассетных боеприпасов на заводе в Германии
© AFP 2017 / John MacDougall
Уничтожение кассетных боеприпасов на заводе в Германии

Что касается самой конвенции, то это весьма противоречивый документ с массой поправок и оговорок. В соответствии с ним кассетными считаются обычные боеприпасы, предназначенные для разбрасывания или высвобождения разрывных суббоеприпасов весом менее 20 килограммов каждый. Такое оружие характеризуется как смертельно опасное для мирного населения из-за обширных площадей поражения.

Флаг Великобритании. Архивное фото
© Fotolia / Stefan Ataman
Лондон подтвердил поставку 500 кассетных бомб Эр-Рияду в 1986-1989 годах
Кроме того, указывается, что неразорвавшиеся элементы кассетных бомб могут годы пролежать в земле, представляя угрозу местным жителям. Конвенция обязывает все присоединившиеся к ней страны уничтожить запасы "кассеток" в течение восьми лет с момента получения статуса участника. Договор, который вступил в силу с 1 августа 2010-го, поддержали около ста государств. Однако наиболее крупные мировые производители и эксплуатанты кассетного оружия отказались не только ставить подписи под документом, но и участвовать в его подготовке. В их числе США, Китай, Индия, Бразилия, Пакистан и Израиль.

"Я на сто процентов уверен, что если кого-то из подписантов прижмет серьезная война и зайдет речь о суверенитете государства, они как миленькие запустят производство этих боеприпасов на поток, — заявил РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский. — Бороться за гуманизм и толерантность и заключать такие договоры можно только в том случае, если ты живешь в благополучной Западной Европе и называешься не Югославия".

© Фото : Public domainГоловная часть американской ракеты MGR-1, наполненная контейнерами с зарином
© Фото : Public domain
Головная часть американской ракеты MGR-1, наполненная контейнерами с зарином

Примечательно, что под действие конвенции не подпали снаряды и бомбы с некоторыми типами суббоеприпасов, включая самонаводящиеся и другие высокотехнологичные, имеющиеся в том числе у США. Этот факт объясняется их "более низкой гуманитарной опасностью". Такой избирательный подход вызвал серьезные вопросы у российского МИДа, который заявил, что Россия не может отказаться от применения кассетных боеприпасов, тем более на таких странных условиях.

Незаменимые есть

© AP Photo / YonhapЮжнокорейские военные готовят к загрузке кассетные бомбы CBU-58B во время совместных учений Южной Кореи и США. 19 августа 1997
© AP Photo / Yonhap
Южнокорейские военные готовят к загрузке кассетные бомбы CBU-58B во время совместных учений Южной Кореи и США. 19 августа 1997

"Всегда нужно иметь фундамент в виде обычных боеприпасов, которые давно доказали свою эффективность, — считает Мураховский. — Российская военная группировка в Сирии при отсутствии вражеской ПВО и абсолютном господстве в воздухе не менее 50 процентов боевых задач решает с помощью артиллерии. А авиация применяет в основном неуправляемые боеприпасы".

Военнослужащие российского центра по примирению враждующих сторон раздают гуманитарную помощь в сирийской провинции Кунейтра
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Чужой триумф Пентагона. Зачем США хотят украсть у России победу в Сирии
"Кассетки" в разных модификациях стоят на вооружении армий ряда стран мира и успели зарекомендовать себя как недорогое и крайне эффективное оружие. Их давние "предки" — разрывные шрапнельные снаряды, начиненные свинцовыми пулями, — появились еще в начале XIX века. Сейчас "рассыпающиеся" боеприпасы применяют в артиллерии, ракетных войсках и авиации. Их спектр очень широк: только в России насчитываются десятки типов и модификаций. Начиная от боеголовок так называемого неизбирательного действия с осколочно-кумулятивными элементами и заканчивая сложными самоприцеливающимися.

© РИА Новости / Андрей АлександровПерейти в фотобанкБоевой пуск реактивных систем залпового огня "Смерч" на полигоне под Барановичами
© РИА Новости / Андрей Александров
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Боевой пуск реактивных систем залпового огня "Смерч" на полигоне под Барановичами

К примеру, такими боеприпасами могут стрелять большинство стоящих на вооружении Российской армии реактивных систем залпового огня, оперативно-тактические ракетные комплексы "Точка-У" и "Искандер", а также ствольная артиллерия калибра 152 и 203 миллиметра. Кассетное оружие позволяет решать множество задач, включая дистанционное минирование, борьбу с бронетехникой и живой силой противника. Чтобы от него отказаться, нужна как минимум равноценная замена, которой в ближайшем будущем не предвидится.

Дешево и убиты

Что касается американцев, то, запуская в 2008-м программу по замещению кассетных боеприпасов более современными образцами высокоточного оружия, они рассчитывали на свою продвинутую промышленность. Но та, несмотря на хорошие технологические предпосылки, оказалась не в состоянии обеспечить армию таким оружием в сжатые сроки и по приемлемой цене.

Авиаудар арабской коалиции по заводу в столице Йемена Сане. Архивное фото.
© AP Photo / Hani Mohammed
Над столицей Йемена сбили американский беспилотник
"США сделали тогда упор на малоразмерные и малокалиберные высокоточные боеприпасы, которые собирались применять для борьбы с бронетанковой и автомобильной техникой, — отмечает Мураховский. — Затем перешли на сверхмалые боеприпасы для дронов — их вес составлял до 2,5 килограмма. Для дистанционного наведения использовался отраженный лазерный луч либо головка самонаведения. Позже появились так называемые барражирующие боеприпасы".

© AP Photo / Zachary T. C. HadaСтратегический бомбардировщик B-1B. Архивное фото
© AP Photo / Zachary T. C. Hada
Стратегический бомбардировщик B-1B. Архивное фото

В Афганистане Пентагон сначала очень широко применял ударные дроны MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper, а также высокоточные малокалиберные авиационные средства поражения. Но быстро поняв, что бомбить переделанные из грошовых пикапов "джихадмобили" дорогостоящим управляемым оружием крайне невыгодно, пустил в ход обычные авиационные "фугаски" и старую добрую буксируемую 155-миллиметровую артиллерию. "А все потому, что использовать в реальном вооруженном конфликте исключительно избирательные высокоточные боеприпасы — это все равно что микроскопом гвозди забивать. Ни у какой страны не хватит на это бюджета", — резюмирует Мураховский.

© AP Photo / Mohammed ZaatariКассетная бомба израильской армии, сброшенная на Ливан 9 ноября 2006 года
© AP Photo / Mohammed Zaatari
Кассетная бомба израильской армии, сброшенная на Ливан 9 ноября 2006 года
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Wolfas .0
Исключительны) У нас то же есть такие игрушки. Плюс закансервированные пули со смещенным центром тяжести)
То же откажемся от резолюции)
08:56
06.12.2017
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