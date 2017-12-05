В ОСК рассказали о сроках проектирования атомных подлодок пятого поколения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Проектирование атомных подводных лодок пятого поколения для нужд ВМФ РФ займет не менее пяти лет, сообщил журналистам во вторник глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Мы проектировать ее будем не менее пяти лет, и это будет означать, что за это время мы сможем доработать — чтобы не повторять прежних ошибок – ряд НИОКРов… Это первый вопрос. Второй вопрос – насколько ритмично будет идти финансирование этого пятилетнего цикла проектирования… После чего мы приступим к стройке и будем это делать достаточно уверенными, семимильными шагами", — сказал Рахманов в кулуарах VII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" в Петербурге.