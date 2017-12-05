Россия и Колумбия обсуждают создание центра по обслуживанию Ми-17

БОГОТА, 5 дек — РИА Новости. Москва и Богота обсуждают создание в Колумбии сервисного центра по обслуживанию российских вертолетов Ми-17, стоящих на вооружений ВВС этой страны, заявил РИА Новости во вторник в ходе выставки Expo Defensa 2017 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

Оружейный салон Expo Defensa 2017 проходит с 4 по 6 декабря в столице Колумбии Боготе. Россия принимает участие в данной выставке впервые.

"Сегодня мы сконцентрированы на работе по ее (вертолетной техники) качественному послепродажному обслуживанию, поставке запасных частей и агрегатов, модернизации. Прорабатывается вопрос по созданию центра по ремонту вертолетов типа "Ми", — сказал он.

Пунчук подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы отечественная вертолетная техника исправно служила ее зарубежным эксплуататорам весь жизненный цикл, была обеспечена "аутентичными" запасными частями и качественным ремонтом.

Как ранее заявил начальник управления департамента маркетинговой деятельности "Рособоронэкспорта" Александр Денисов, возглавляющий делегацию компании на выставке, сегодня на вооружении колумбийской армии стоят более 20 вертолетов типа Ми-17.