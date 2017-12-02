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Безопасность

Тихоокеанский флот признали лучшим в ВМФ России по боевой подготовке

05:5202.12.2017
(обновлено: 07:04 02.12.2017)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль Тихоокеанского флота РФ Адмирал Трибуц. Архивное фотоБольшой противолодочный корабль Тихоокеанского флота РФ Адмирал Трибуц. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек — РИА Новости. Военные Тихоокеанского флота по итогам учебно-боевой деятельности флота за 2017 учебный год получили 15 призов главнокомандующего ВМФ РФ по разным видам боевой подготовки, это лучший показатель ТОФ за последние 10 лет, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Крейсер Петр Великий в водах залива Стрелок. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц провел расширенное заседание военного совета ТОФ, на котором дал оценку учебно-боевой деятельности сил флота и поставил задачи на новый учебный год. Адмирал отметил, что весь запланированный на 2017 год комплекс учебно-боевых задач выполнен в полном объеме.

"По итогам первенства на приз главнокомандующего ВМФ подводные силы ТОФ завоевали шесть из семи первых мест. Переходящий приз главкома ВМФ за выполнение стрельб баллистическими ракетами завоевал экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Рязань". Корабль в ходе тренировки стратегических ядерных сил под руководством верховного главнокомандующего ВС РФ выполнил залповую стрельбу двумя баллистическими ракетами по тактическому полю полигона Чижа в Архангельской области", — сообщил Воскресенский.

В нанесении удара крылатыми ракетами по морской цели лучшим объявлен экипаж АПЛ "Томск", а за выполнение торпедной атаки первое место присуждено экипажу многоцелевой АПЛ "Кузбасс", который также завоевал приз главкома ВМФ в личном первенстве экипажей всех флотов.

В первенстве среди флотов экипажи дизель-электрических подводных лодок "Краснокаменск" и "Могоча" стали сильнейшими в своем классе и завоевали призы за торпедную атаку и минные постановки. Лучшим среди надводных кораблей ВМФ России по результатам выполнения стрельб крылатыми ракетами стали экипаж гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и ракетные катера "Р-11" и "Р-18".

Крейсер Тихоокеанского флота «Варяг». Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Чем Тихоокеанский флот России может ответить ВМС США
Среди ракетчиков в береговых войсках ВМФ операторы комплексов "Бастион" ТОФ поделили первое место с коллегами из Северного флота, а в управлении огнем артиллерийских батарей лучших результатов добилось соединение морпехов камчатской группировки. Среди авиационных подразделений ВМФ два экипажа противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации ТОФ заняли первое место в противолодочной подготовке и в минных постановках.

В завершении заседания военного совета Авакянц вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим и переходящие призы лучшим объединениям, соединениям, воинским частям и управлениям штаба флота. Около 100 военнослужащих награждены грамотами, более 200 тихоокеанцев получили благодарность от командующего флотом.

В 2018 году состав флота примет участие в стратегическом командно-штабном учении "Восток-2018" и продолжит активную учебно-боевую деятельность в различных районах Мирового океана, в зонах экономических интересов РФ.

Тихоокеанский флот России
© РИА Новости, Инфографика
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Состав и задачи Тихоокеанского флота

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