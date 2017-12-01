Спецназ Росгвардии примет участие в учениях в Китае

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Подразделение спецназа Росгвардии примет участие в тактико-специальном учении "Сотрудничество-2017" в Китае, где пройдет отработку взаимодействия в специальных операциях с китайскими оперативниками из отряда "Пустынные лисы", сообщает в пятницу департамент по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии.

"Сегодня из Москвы в Китайскую Народную Республики прибыла сводная группа сил специального назначения Росгвардии. В течение двух недель военнослужащие центра специального назначения "Витязь" и сотрудники СОБР "Рысь", а также их коллеги из отряда спецназа "Пустынные лисы" Народной вооруженной полиции Китая примут участие в тактико-специальном учении "Сотрудничество-2017", — рассказали в ведомстве.

Основное внимание планируется уделить взаимодействию при проведении специальных операций в населенных пунктах, а также в условиях пустынной и горной местности. При этом участники учения будут действовать в составе смешанных взводов на паритетной основе и под единым руководством.

"Для войск национальной гвардии России — это первое подобное мероприятие на территории Китая. Торжественная церемония открытия пройдет 2 декабря. В ней примут участие первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Ченчик и начальник Главного штаба НВП КНР генерал-майор Чжэн Цзя Гэй", — добавили в ведомстве.