Песков рассказал о встрече Путина с членами Совета безопасности России

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию вокруг КНДР после недавнего испытания Пхеньяном баллистической ракеты, а также итоги саммита ОДКБ и вопросы энергетической безопасности в регионах, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Состоялся также обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове после недавнего испытания Пхеньяном баллистической ракеты", — сообщил пресс-секретарь.
Кроме того, президент информировал членов Совбеза об итогах состоявшегося накануне в Минске саммита ОДКБ.
"В контексте внутрироссийской повестки дня и в свете начавшегося стране периода зимних морозов обсуждалась тема энергетической безопасности в регионах", — сказал Песков.
С совещании помимо Шойгу также приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.