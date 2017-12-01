В Оренбуржье создали новый артиллерийский дивизион большой мощности

САМАРА, 1 дек — РИА Новости. В артиллерийской бригаде Второй общевойсковой армии, дислоцированной в Оренбургской области, состоялось первое построение личного состава нового дивизиона и торжественная передача им штатной техники, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности командующего Второй общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Роман Бердников.

"Мы сегодня в торжественной обстановке вручили 8 тяжелых самоходных минометов 2С4 "Тюльпан" личному составу нового дивизиона артиллерийской бригады. Появление такого дивизиона значительно усилит наши боевые возможности", — сказал Бердников.

Как отметили в ЦВО, 240-миллиметровый самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" предназначен для уничтожения прочных сооружений полевого типа, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня. Дальность стрельбы обычным снарядом до 10 километров, активно-реактивным — до 20 километров.