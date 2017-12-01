Россия увеличила боевой потенциал на западной границе

Военнослужащий у берегового ракетного комплекса Бал перед запуском противокарабельной крылатой ракеты в рамках учений Запад-2017

Военнослужащий у берегового ракетного комплекса Бал перед запуском противокарабельной крылатой ракеты в рамках учений Запад-2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. С начала года соединения Западного военного округа "существенно увеличили" свой боевой потенциал, заявил журналистам командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов.

Он отметил, что с января соединения округа получили более тысячи единиц современной техники. Картаполов подчеркнул, что новом году модернизация войск продолжится.

Также, по его словам, проделана масштабная работа по улучшению инфраструктур. Так, на базе полигона Мулино открылся Центр боевой подготовки Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты

"Сегодня на самой современной базе можно проводить занятия по огневой подготовке, вождению боевых машин, тестировать экипажи и расчёты на слаженность действий", — рассказал Картаполов.

В октябре глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что до конца года войска ЗВО получат более 1,8 тысячи единиц новой и модернизированной техники.