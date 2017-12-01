Россия увеличила боевой потенциал на западной границе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. С начала года соединения Западного военного округа "существенно увеличили" свой боевой потенциал, заявил журналистам командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов.
Также, по его словам, проделана масштабная работа по улучшению инфраструктур. Так, на базе полигона Мулино открылся Центр боевой подготовки Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты
"Сегодня на самой современной базе можно проводить занятия по огневой подготовке, вождению боевых машин, тестировать экипажи и расчёты на слаженность действий", — рассказал Картаполов.
В октябре глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что до конца года войска ЗВО получат более 1,8 тысячи единиц новой и модернизированной техники.