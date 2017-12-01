Фрегат, запускавший "Калибры" по ИГ*, возвращается в Средиземное море

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Григорович", неоднократно наносивший удары по позициям террористов в Сирии, вновь направляется в Средиземное море, сообщил командующий Черноморским флотом Александр Витко.
Корабли проекта 1135.6 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны.
Фрегаты имеют водоизмещение 4 тысячи тонн, скорость хода — 30 узлов, автономность — 30 суток, экипаж — 200 человек. На вооружении кораблей находятся крылатые ракеты повышенной дальности "Калибр" или "Оникс", ракетный комплекс "Штиль", артиллерийская установка калибра 100 миллиметров, зенитный комплекс "Кортик", торпеды, вертолет Ка-31.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
* Запрещенная в России террористическая организация