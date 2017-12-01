Командующий рассказал о лидерстве Черноморского флота в 2017 году

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Корабли Черноморского флота (ЧФ) продемонстрировали наибольшую наплаванность во всем ВМФ России, в том числе это было связано с выполнением боевых задах в рамках сирийской операции, заявил в пятницу в интервью газете "Красная звезда" адмирал Александр Витко.

"Важной задачей была доставка грузов для обеспечения деятельности сил ВМФ и ВКС в Сирийской Арабской Республике. Ее решали большие десантные корабли и суда обеспечения флота. В целом экипажи наших кораблей и судов большую часть года провели в море, а не у причала. Если сравнить наплаванность кораблей Черноморского флота в 2017 году с аналогичным показателем других флотов ВМФ РФ, то можно увидеть, что черноморцы хотя и ненамного, но все же опередили в этом плане Северный флот, в 1,5 раза превзошли моряков Тихоокеанского флота и в три раза – коллег с Балтики. В итоге по столь важному для моряков показателю, как наплаванность, Черноморский флот в лидерах", — сказал он.

Витко также отметил, что в 2017 году впервые на ЧФ с борта фрегата "Адмирал Григорович" было отработано применение беспилотного летательного аппарата. БЛА самолетного типа не только взлетел, но и впервые в ВМФ совершил посадку на палубу корабля в море.

"Одной из особенностей боевой учебы в 2017 году стало формирование в соответствии с требованиями начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ и командующего войсками ЮВО (Южного военного округа — ред.) разведывательных огневых и ударных контуров. В минувшем учебном году была начата их подготовка с использованием беспилотных летательных аппаратов", — пояснил адмирал.

По его словам, в ходе учений управление беспилотниками передавалось на находящиеся в море корабли, отрабатывались в интересах корабельной ударной группы тактические приемы поиска и обнаружения целей, выдача данных наведения, целеуказания и контроль результатов нанесения удара.