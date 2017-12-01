В Вооруженных силах России начался новый учебный год

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Новый учебный год стартовал с 1 декабря в Вооруженных силах РФ, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Первого декабря 2017 года личный состав всех объединений, соединений и воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации выйдет на полигоны для совершенствования боевой подготовки в зимнем периоде нового 2018 учебного года. В 2018 году боевая учеба будет направлена на повышение уровня профессиональной подготовки всех категорий военнослужащих: офицеров, сержантов и солдат", — говорится в сообщении.

Как отмечается, приоритетом в боевой учебе станет повышение качества проведения мероприятий боевой подготовки войск и совершенствование умения органов управления руководить подчиненными подразделениями, используя автоматизированные комплексы и средства связи.

Также в ведомстве сообщают, что внимание будет уделяться межвидовой подготовке войск, организации взаимодействия на поле боя воинских частей Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота, совершенствованию маршевой подготовки и всестороннему обеспечению подразделений. По данным Минобороны, продолжатся внезапные проверки соединений и частей, во время проверок подразделения будут дислоцироваться на незнакомые полигоны для отработки практических действий с боевой стрельбой.

Сообщается, что в новом учебном году запланировано совершенствование учебной материальной базы полигонов и учебных центров для проведения занятий в составе экипажей, боевых расчетов и подразделений тактического звена. В 2017 году усовершенствовано более 50 полигонов, введено в строй более 3,5 тысяч единиц полигонного оборудования, более 170 тренажерных комплексов.

С целью повышения уровня боевой подготовки и определения лучшего экипажа, отделения, взвода, роты для участия в "Армейских международных играх-2018" в новом учебном году пройдут всеармейские состязания среди подразделений военных округов. В ходе игр будет проведено около 30 международных конкурсов среди подразделений Сухопутных и Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, специалистов артиллерийских, инженерных и других войск. Ряд конкурсов пройдет на территории зарубежных стран. Приглашения для участия в играх направлены в военные ведомства более чем 70 государств.

Как подчеркнули в военном ведомстве, войска продолжат борьбу за право получить наименование "ударный". Его будут удостоены подразделения, которые добьются высоких показателей в боевой подготовке, воинской дисциплине при выполнении специальных задач и мероприятий повседневной деятельности. По итогам 2017 года более 200 воинских коллективов завоевали право носить высокое звание "ударный".

По данным Минобороны, в 2017 году было проведено свыше трех тысяч тактических и командно-штабных учений, 16% учений носили двусторонний характер, на 15% была повышена интенсивность межвидовой подготовки.

Наиболее значимым мероприятием стало совместное стратегическое учение ВС РФ и Белоруссии "Запад-2017". На этих учениях были успешно решены учебно-боевые задачи по защите объединенного государства. В 2018 году запланированы около восьми тысяч учений различных уровня и масштаба, в том числе — маневры "Восток-2018", совместное учение КСОР ОДКБ "Взаимодействие — 2018", учения государств ШОС "Мирная миссия — 2018".