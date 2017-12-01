В Вооруженных силах России начался новый учебный год

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Новый учебный год стартовал с 1 декабря в Вооруженных силах РФ, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Как отмечается, приоритетом в боевой учебе станет повышение качества проведения мероприятий боевой подготовки войск и совершенствование умения органов управления руководить подчиненными подразделениями, используя автоматизированные комплексы и средства связи.
Также в ведомстве сообщают, что внимание будет уделяться межвидовой подготовке войск, организации взаимодействия на поле боя воинских частей Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота, совершенствованию маршевой подготовки и всестороннему обеспечению подразделений. По данным Минобороны, продолжатся внезапные проверки соединений и частей, во время проверок подразделения будут дислоцироваться на незнакомые полигоны для отработки практических действий с боевой стрельбой.
С целью повышения уровня боевой подготовки и определения лучшего экипажа, отделения, взвода, роты для участия в "Армейских международных играх-2018" в новом учебном году пройдут всеармейские состязания среди подразделений военных округов. В ходе игр будет проведено около 30 международных конкурсов среди подразделений Сухопутных и Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, специалистов артиллерийских, инженерных и других войск. Ряд конкурсов пройдет на территории зарубежных стран. Приглашения для участия в играх направлены в военные ведомства более чем 70 государств.
Как подчеркнули в военном ведомстве, войска продолжат борьбу за право получить наименование "ударный". Его будут удостоены подразделения, которые добьются высоких показателей в боевой подготовке, воинской дисциплине при выполнении специальных задач и мероприятий повседневной деятельности. По итогам 2017 года более 200 воинских коллективов завоевали право носить высокое звание "ударный".
Наиболее значимым мероприятием стало совместное стратегическое учение ВС РФ и Белоруссии "Запад-2017". На этих учениях были успешно решены учебно-боевые задачи по защите объединенного государства. В 2018 году запланированы около восьми тысяч учений различных уровня и масштаба, в том числе — маневры "Восток-2018", совместное учение КСОР ОДКБ "Взаимодействие — 2018", учения государств ШОС "Мирная миссия — 2018".