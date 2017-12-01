В Минобороны сообщили об усилении российской ПВО на Северном Кавказе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек – РИА Новости. Новейшие зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 и зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4 поступили в подразделения ПВО Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"В Южном военном округе для защиты воздушной границы и стратегически важных объектов на боевое дежурство заступили подразделения ПВО, оснащенные новейшими ЗРС С-300В4 и ЗРК Бук-М3", — сказал Астафьев. По его словам, для размещения новых комплексов было проведено оборудование и маскировка позиций.

Зенитно-ракетная система С-300В4 обладает уникальными характеристиками, которые обеспечивают противосамолетную и противоракетную оборону. Данная высокомобильная система противовоздушной обороны является единственной в мире системой ПРО — ПВО, способной эффективно бороться с баллистическими ракетами с дальностью пуска до 2,5 тысячи километров.

Высокомобильный многофункциональный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 предназначен для уничтожения летательных аппаратов всех типов во всех диапазонах их практического применения, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Все расчеты комплексов ПВО успешно прошли курс переподготовки на новое вооружение и выполнили программу учебно-боевых стрельб на полигоне в Астраханской области.