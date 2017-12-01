Вторжение с моря. Как работает элита береговых войск ВМФ России

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Андрей Станавов. Молниеносный захват оккупированного врагом острова, взятие заминированного и перетянутого "колючкой" побережья или разгром военно-морской базы — быстро и качественно решить эти нетривиальные задачи зачастую под силу лишь морпехам. В пятницу подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота России приступили к масштабным тренировкам со стрельбой на полигонах Приморья и Камчатки. Туда уже стянуто около тысячи военнослужащих и полторы сотни единиц техники. О том, как именно действует этот род береговых войск в реальной схватке с врагом — в материале РИА Новости.
Армия в армии
"О морской пехоте обычно вспоминают, когда стране очень тяжело, когда как следует "прижмет", — отмечает бывший командир десантно-штурмового батальона морских пехотинцев, Герой России полковник Виктор Вдовкин. — Так было уже не раз, в том числе в 1960-е и в 1990-е годы. Морпехи всегда считались наступательными войсками. Они регулярно встречаются с вероятным противником на границах, воюют в горячих точках. При этом, согласно статистике, в морской пехоте минимальные потери, если сравнивать с другими родами войск".
Главный секрет высокой боевой эффективности морпехов — четкая слаженность работы. Грубо говоря, это компактная и отлично вооруженная "армия в армии", способная по первой команде мгновенно развернуться и нанести сокрушительное поражение даже существенно превосходящим силам противника. По факту это единственные войска в Вооруженных Силах России, способные высаживаться и с моря, и с воздуха.
Удар с воды
Со времен Великой Отечественной войны тактика морпехов заметно изменилась. С появлением многоканальных систем связи и управления войсками, скоростных плавающих боевых бронемашин и новых видов вооружений они научились действовать еще более стремительно и скоординированно, существенно возросла мощь наносимых ударов.
При проведении десантной морской операции, как правило, первыми высаживаются боевые пловцы инженерно-десантных рот, которые расчищают дно, прибрежные воды и полосу высадки от колючей проволоки и других опасных заграждений, прокладывают коридоры в минных полях. Затем берег массированно "отрабатывают" корабельная артиллерия и морская бомбардировочная авиация. По заранее разведанным огневым точкам наносятся удары крылатыми ракетами.
На первой линии
Отдельными бригадами морской пехоты сегодня укомплектованы Северный, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты, а также Каспийская флотилия. В Сирии морпехи Черноморского флота обеспечивают безопасность российской военно-морской базы в Тартусе и авиабазы Хмеймим.
Морская пехота получает на вооружение новую и модернизированную боевую технику, в том числе плавающие боевые машины пехоты (БМП-3) и десанта (БМД-4), бронетранспортеры БТР-82А. Ожидается, что в перспективе пехотинцев вооружат бронетранспортерами нового поколения "Бумеранг", которые на воде развивают скорость 12 километров в час.
Очевидно, что в условиях стремительно меняющейся мировой геополитической обстановки Минобороны России уделяет особое внимание перевооружению частей морской пехоты. Не исключено, что именно морпехи в перспективе станут основой мощных аэромобильных соединений, защищающих интересы страны в наиболее сложных стратегических регионах, в том числе в Арктике.