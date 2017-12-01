Вторжение с моря. Как работает элита береговых войск ВМФ России

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Андрей Станавов. Молниеносный захват оккупированного врагом острова, взятие заминированного и перетянутого "колючкой" побережья или разгром военно-морской базы — быстро и качественно решить эти нетривиальные задачи зачастую под силу лишь морпехам. В пятницу подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота России приступили к масштабным тренировкам со стрельбой на полигонах Приморья и Камчатки. Туда уже стянуто около тысячи военнослужащих и полторы сотни единиц техники. О том, как именно действует этот род береговых войск в реальной схватке с врагом — в материале РИА Новости.

Армия в армии

Скрытно подойти, быстро высадиться и удержаться до подхода главных сил. Вот, пожалуй, три базовых принципа стратегии морпехов. Сбой на любом из этапов чреват провалом всей операции. За 300 лет своего существования российская морская пехота претерпела множество реформ. На сегодня эти части — одни из наиболее подготовленных и боеспособных не только в ВМФ, но и в Вооруженных Силах России в целом. Тактика их действий отточена во многих войнах и вооруженных конфликтах.

"О морской пехоте обычно вспоминают, когда стране очень тяжело, когда как следует "прижмет", — отмечает бывший командир десантно-штурмового батальона морских пехотинцев, Герой России полковник Виктор Вдовкин. — Так было уже не раз, в том числе в 1960-е и в 1990-е годы. Морпехи всегда считались наступательными войсками. Они регулярно встречаются с вероятным противником на границах, воюют в горячих точках. При этом, согласно статистике, в морской пехоте минимальные потери, если сравнивать с другими родами войск".

© РИА Новости / Виталий Аньков Перейти в фотобанк Бронетранспортеры с морскими пехотинцами выходят на берег мыса Клерка залива Петра Великого во время высадки морского десанта в ходе тактических учений на полигоне "Клерк" с участием десантно-штурмовых подразделений, кораблей Тихоокеанского флота, армейской и штурмовой авиации Восточного военного округа © РИА Новости / Виталий Аньков Перейти в фотобанк Бронетранспортеры с морскими пехотинцами выходят на берег мыса Клерка залива Петра Великого во время высадки морского десанта в ходе тактических учений на полигоне "Клерк" с участием десантно-штурмовых подразделений, кораблей Тихоокеанского флота, армейской и штурмовой авиации Восточного военного округа

Главный секрет высокой боевой эффективности морпехов — четкая слаженность работы. Грубо говоря, это компактная и отлично вооруженная "армия в армии", способная по первой команде мгновенно развернуться и нанести сокрушительное поражение даже существенно превосходящим силам противника. По факту это единственные войска в Вооруженных Силах России, способные высаживаться и с моря, и с воздуха.

Удар с воды

"Морская пехота прекрасна тем, что разнородные силы объединены под одно командование, в единый кулак, — рассказал РИА Новости Вдовкин, которому довелось командовать подразделением морской пехоты во время первой чеченской кампании. — У нее все свое — танки, артиллерия, разведчики, десантники, пехота, которая высаживается с моря. Командиры бригад на учениях отрабатывают полное взаимодействие всех сил и средств, умеют в оперативно управлять огнем артиллерии, танками и штурмовыми группами".

Со времен Великой Отечественной войны тактика морпехов заметно изменилась. С появлением многоканальных систем связи и управления войсками, скоростных плавающих боевых бронемашин и новых видов вооружений они научились действовать еще более стремительно и скоординированно, существенно возросла мощь наносимых ударов.

При проведении десантной морской операции, как правило, первыми высаживаются боевые пловцы инженерно-десантных рот, которые расчищают дно, прибрежные воды и полосу высадки от колючей проволоки и других опасных заграждений, прокладывают коридоры в минных полях. Затем берег массированно "отрабатывают" корабельная артиллерия и морская бомбардировочная авиация. По заранее разведанным огневым точкам наносятся удары крылатыми ракетами.

На первой линии

За артподготовкой сразу же следует заброска авиацией десантно-штурмовых подразделений и разведчиков в зону второго эшелона обороны противника. Они — своего рода аналог ВДВ в частях морской пехоты. Главная задача этих бойцов — стремительно отсечь тыловые коммуникации врага от передовой, "смять" позиции артиллеристов и ракетчиков, разгромить командные пункты и штабы, тем самым оставив передний край противника без управления и связи. Для достижения еще большего эффекта внезапности практикуется штурмовой "беспарашютный" способ десантирования — с идущих на двухметровой высоте вертолетов. Следующий и завершающий этап операции — высадка с подошедших кораблей основных сил морского десанта, которые сосредоточиваются в "ударный кулак", пробивают первые линии обороны противника, расширяют плацдарм и надежно закрепляются.

Отдельными бригадами морской пехоты сегодня укомплектованы Северный, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты, а также Каспийская флотилия. В Сирии морпехи Черноморского флота обеспечивают безопасность российской военно-морской базы в Тартусе и авиабазы Хмеймим.

Морская пехота получает на вооружение новую и модернизированную боевую технику, в том числе плавающие боевые машины пехоты (БМП-3) и десанта (БМД-4), бронетранспортеры БТР-82А. Ожидается, что в перспективе пехотинцев вооружат бронетранспортерами нового поколения "Бумеранг", которые на воде развивают скорость 12 километров в час.

Для доставки личного состава и техники в зону высадки используют большие и малые десантные корабли, в том числе "Зубр" на воздушной подушке. На этой неделе на Балтике начались испытания десантного корабля нового поколения — БДК "Иван Грен" проекта 11711, который обеспечивает так называемую неконтактную выгрузку десанта и техники на необорудованное побережье с помощью понтонов. Корабль может перевозить до 300 морских пехотинцев, 36 бронетранспортеров или 13 танков. На борту базируется транспортно-десантный вертолет. Достраивается второй БДК этого проекта "Петр Моргунов".

Очевидно, что в условиях стремительно меняющейся мировой геополитической обстановки Минобороны России уделяет особое внимание перевооружению частей морской пехоты. Не исключено, что именно морпехи в перспективе станут основой мощных аэромобильных соединений, защищающих интересы страны в наиболее сложных стратегических регионах, в том числе в Арктике.