В ГД рассказали, что даст размещение в Крыму еще одного комплекса С-400

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Неоправданная активизация кораблей и авиации НАТО в Черном море вынуждает усилить группировку ПВО-ПРО в Крыму, в частности, разместить дополнительный комплекс системы С-400 "Триумф", сообщил РИА Новости в четверг депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя дополнительное размещение комплексов "Триумф" на полуострове.

Ранее в тот же день Минобороны сообщило о планах в ближайшее время разместить в Крыму новый комплекс С-400 для защиты воздушного пространства России. В Крыму уже развернут полк, вооруженный С-400. Это произошло в 2016 году.

"Если в НАТО решили зондировать наши черноморские границы, мы вынуждены брать больше целей на сопровождение", — сказал Белик.

По его словам, морские и воздушные силы Северо-Атлантического альянса "зачастили в гости" к берегам Крыма.

"Если Евроатлантические союзники решили нас припугнуть кораблями, способными нанести массированный удар "томагавками", а чтобы получше прицелиться, направляют к полуострову разведывательные самолеты, — то пусть знают, что любой взлетающий объект возле наших границ будет взят на сопровождение, независимо — это было боевое задание или учебное. Я думаю, что настало время "пощекотать нервы" пилотам разведывательной авиации НАТО и напомнить им, что ни технология "стелс", ни американский паспорт от залпа "Триумфа" не защищают", — подчеркнул депутат.

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