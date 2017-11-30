Росгвардия наращивает группировки в Крыму и Арктике

Военнослужащие спецназа Росгвардии во время учений. Архивное фото

Военнослужащие спецназа Росгвардии во время учений. Архивное фото

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Росгвардия наращивает группировки в Крыму и Арктике, заявил журналистам в четверг глава ведомства Виктор Золотов.

"Продолжается наращивание объема служебно-боевого применения, в том числе с решением специальных задач, на Крымском полуострове и Арктической зоне", — сказал Золотов.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии, речь идет, в частности, о наращивании группировок в указанных регионах.

Золотов также отметил, что текущий год стал определяющим в жизни Росгвардии, в частности, утвержден замысел строительства и развития войск национальной гвардии на среднесрочную перспективу.

"Состав оперативно-территориальных объединений приведен в соответствие с административно-территориальным делением государства, завершается формирование Южного и Северо-Кавказского округов войск национальной гвардии. Утверждены полномочия Росгвардии по руководству Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе", — заявил Золотов.