Узбекистан приобрел у России 12 вертолетов Ми-35, заявил источник

ТАШКЕНТ, 30 ноя — РИА Новости. Узбекистан заключил контракт с Рособоронэкспортом на покупку 12 ударных вертолетов Ми-35 для военно-воздушных сил страны, сообщил РИА Новости в четверг источник, знакомый с ситуацией.
"Поставлена "точка" по вертолетам Ми-35. Все условия уже обговорены, контракт на 12 вертолетов подписан, в 2018 году начнутся поставки", — сказал собеседник агентства.
Он не смог назвать график поставок, уточнив, что с российской стороны контракт подписан с Рособоронэкспортом по итогам визита в Узбекистан премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в начале ноября.
ФСВТС России не стала комментировать данную информацию.
Источник также сообщил, что в Узбекистане в настоящий момент находится делегация Рособоронэкспорта, которая проводит переговоры в Минобороны и Госкомитете по оборонной промышленности республики.
Договор о ВТС между РФ и Узбекистаном был подписан в ноябре 2016 года в Москве. Целями договора являются дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере; совершенствование системы оснащения перспективными образцами вооружения и военной техники, поддержание научно-технического и производственно-технологического потенциалов сторон в сфере создания, производства, ремонта, модернизации, обслуживания и утилизации продукции военного назначения в интересах вооруженных сил, других войск, воинских формирований, правоохранительных органов и специальных органов (служб) сторон; укрепление обороноспособности сторон.
Уполномоченными органами по реализации договора определены Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) и министерство обороны Республики Узбекистан.