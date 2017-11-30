Узбекистан приобрел у России 12 вертолетов Ми-35, заявил источник

Вертолет Ми-35 во время показных учений в Кубинке на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016. Архивное фото

Вертолет Ми-35 во время показных учений в Кубинке на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016. Архивное фото

ТАШКЕНТ, 30 ноя — РИА Новости. Узбекистан заключил контракт с Рособоронэкспортом на покупку 12 ударных вертолетов Ми-35 для военно-воздушных сил страны, сообщил РИА Новости в четверг источник, знакомый с ситуацией.

"Поставлена "точка" по вертолетам Ми-35. Все условия уже обговорены, контракт на 12 вертолетов подписан, в 2018 году начнутся поставки", — сказал собеседник агентства.

Он не смог назвать график поставок, уточнив, что с российской стороны контракт подписан с Рособоронэкспортом по итогам визита в Узбекистан премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в начале ноября.

ФСВТС России не стала комментировать данную информацию.

Источник также сообщил, что в Узбекистане в настоящий момент находится делегация Рособоронэкспорта, которая проводит переговоры в Минобороны и Госкомитете по оборонной промышленности республики.

"Визит по приглашению узбекской стороны. Обсуждаются вопросы поставок новой военной техники и оборудования. Идет практическая реализация договора о ВТС, который был подписан в ноябре 2016 года", — добавил источник. По его мнению, недавно созданный в республике Госкомитет по оборонной промышленности позволит повысить эффективность двустороннего взаимодействия в военно-технической сфере, в частности, закупках российского вооружения.

Договор о ВТС между РФ и Узбекистаном был подписан в ноябре 2016 года в Москве. Целями договора являются дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере; совершенствование системы оснащения перспективными образцами вооружения и военной техники, поддержание научно-технического и производственно-технологического потенциалов сторон в сфере создания, производства, ремонта, модернизации, обслуживания и утилизации продукции военного назначения в интересах вооруженных сил, других войск, воинских формирований, правоохранительных органов и специальных органов (служб) сторон; укрепление обороноспособности сторон.

Реализация договора может осуществляться разработкой программ в сфере ВТС, заключением контрактов между уполномоченными органами и организациями сторон, проведением консультаций и приглашением специалистов по конкретным вопросам ВТС.

Уполномоченными органами по реализации договора определены Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) и министерство обороны Республики Узбекистан.