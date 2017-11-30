Бондарев рассказал о "провальной" электронике Ми-28

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. "Оборонка" доработала ряд изъянов боевого вертолета Ми-28 "Ночной охотник", но не все: электроника "провальная", а очки летчиков заслужили прозвище "смерть пилотам", заявил в четверг председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Свое недовольство он высказал в ходе заседания по законодательному обеспечению ОПК и ВТС, отвечая на ряд замечаний деятелей "оборонки", что Минобороны финансирует опытно-конструкторские разработки в недостаточном объеме.

"Ми-28 довели до ума благодаря Сирии. Так вот они (летчики. — Прим. ред.) говорят, что стало лучше, но не все стало лучше — электроника провальная: ничего летчик не видит, ничего летчик не слышит. Эти очки, которые надевают, они называют "смерть пилотам". Небо безоблачное — все нормально, а если какая дымочка — три дня с красными глазами ходят", — констатировал бывший главком ВКС России.