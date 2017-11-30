Военный эксперт оценил перспективы размещения новых С-400 в Крыму

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Новые комплексы системы ПВО-ПРО С-400 в Крыму позволят парировать угрозы, исходящие от кораблей и самолетов НАТО в акватории и воздушном пространстве над Черным морем, сообщил РИА Новости в четверг главный редактор журнала "Национальная оборона", член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.
"Комплексы С-400 позволяют парировать при необходимости угрозы, возникающие в связи с нахождением вблизи территории РФ иностранных военных кораблей, оснащенных системами высокоточного оружия и являющихся носителями крылатых ракет морского базирования, а также ударных и разведывательных самолетов НАТО", — сказал Коротченко.
"Разумеется, состав группировки ВКС в Крыму может быть усилен, исходя из складывающейся оперативной обстановки, а она сегодня крайне тревожна. Конкретные решения определяет Генеральный штаб Вооруженных сил РФ при участии командования Южного военного округа", — сказал эксперт.
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