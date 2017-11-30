Военный эксперт оценил перспективы размещения новых С-400 в Крыму

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Новые комплексы системы ПВО-ПРО С-400 в Крыму позволят парировать угрозы, исходящие от кораблей и самолетов НАТО в акватории и воздушном пространстве над Черным морем, сообщил РИА Новости в четверг главный редактор журнала "Национальная оборона", член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.

Ранее в тот же день Минобороны сообщило о планах в ближайшее время разместить в Крыму новый комплекс С-400 для защиты воздушного пространства России. В Крыму уже развернут полк, вооруженный С-400. Это произошло в 2016 году.

"Комплексы С-400 позволяют парировать при необходимости угрозы, возникающие в связи с нахождением вблизи территории РФ иностранных военных кораблей, оснащенных системами высокоточного оружия и являющихся носителями крылатых ракет морского базирования, а также ударных и разведывательных самолетов НАТО", — сказал Коротченко.

По его словам, учитывая повышенную военную активность стран-членов НАТО в акватории Черного моря и в воздушном пространстве над ним, а также для гарантированного обеспечения безопасности воздушных рубежей РФ в Крыму развертывается самодостаточная группировка сил и средств Воздушно-космических сил (ВКС), включая дальнобойные зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".

"Разумеется, состав группировки ВКС в Крыму может быть усилен, исходя из складывающейся оперативной обстановки, а она сегодня крайне тревожна. Конкретные решения определяет Генеральный штаб Вооруженных сил РФ при участии командования Южного военного округа", — сказал эксперт.

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