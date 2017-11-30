Разработчик рассказал, когда в Крыму разместят РЛС "Воронеж-СМ"

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Радиолокационная система "Воронеж-СМ" будет размещена в Крыму в 2018-2019 годах, сообщил журналистам в четверг глава совета директоров компании "РТИ", разработчика этих РЛС, Сергей Боев.

"В ближайшие годы… Да", — сказал он, отвечая на уточняющий вопрос, будет ли данная система размещена в Крыму в 2018-2019 годы.

В отличие от устаревшего "Днепра", который начали разрабатывать еще в середине 50-х годов, "Воронеж-СМ" — это перспективная станция новейшего поколения с высокой точностью обнаружения целей.

Индексы означают длину волн, на которых они работают: М — метровый диапазон, ДМ — дециметровый, СМ — сантиметровый. Радар сантиметрового диапазона способен собрать максимум информации о любой цели, попавшей в зону покрытия.

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