Инвесторы смогут купить не более 25% "Вертолетов России", заявил Мантуров

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Общий размер пакета акций холдинга "Вертолеты России", который может быть продан инвесторам, составит не более 25%, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Что касается возможного объема (акций — ред.), думаю, что он будет ограничен на сегодняшний день общим объемом free float — не более 25%", — сказал министр журналистам.

"Вертолеты России" входят в "Ростех". В феврале 2017 года консорциум в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и ближневосточных фондов приобрел 12% компании за 300 миллионов долларов. При этом "Ростех" заявлял, что последующее потенциальное увеличение инвестиций консорциума может составить до 600 миллионов долларов. Другие иностранные инвесторы также смогут участвовать в сделке по приобретению 12-13% акций холдинга.