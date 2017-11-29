В Совфеде рассказали, когда примут на вооружение бомбардировщики ПАК ДА

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Стратегические бомбардировщики ПАК ДА планируется принять на вооружение в 2025-2028 годах, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"ПАК ДА — это дело даже не ближайшей перспективы… Проект создания новых дальних бомбардировщиков реализуется активно, по плану. Но все же начало принятия их на вооружение намечено на 2025-2028 годы, а перед этим они должны еще пройти испытания", — сказал он.

По словам Бондарева, далее последует этап отечественной "обкатки" бомбардировщиков — "пилоты должны их освоить, приноровиться".

Ранее сообщалось, что перспективные стратегические бомбардировщики ПАК ДА начнут поступать в российские войска в 2023 году. До этого звучала другая дата — 2020 год. Бомбардировщик будет дозвуковым и сможет решать задачи, которыми сейчас заняты сразу три типа самолетов дальней авиации — Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Впоследствии заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявлял журналистам, что серийное производство ПАК ДА планируется начать еще позже — в 2028-2029 годах.