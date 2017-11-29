Роботы заменят человека на поле боя через 30 лет, считает эксперт

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Войны будущего с учетом современных темпов развития робототехники будут проходить без прямого участия человека — в середине XXI века операторы беспилотных машин будут противостоять друг другу, выставляя на поле боя армии роботов, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика комплексов семейства "Уран" 766 Управления производственно-технологической комплектации (УПТК) Дмитрий Остапчук.

"На мой взгляд, лучше не прогнозировать такие события — не знаю, придется ли это на наше поколение, но человечество к этому идет. И я имею в виду не только военную составляющую: через 30 лет робот будет общаться с роботом. Уже сегодня крайне популярны стратегические компьютерные игры… В будущем эти принципы перенесутся на реальное поле боя — одни операторы будут "играть" против других, управляя армиями роботов", — сказал он.

При этом Остапчук отметил, что сегодня пилотируемая боевая техника и роботы не противопоставляются, а дополняют друг друга.

"Не стоит противопоставлять роботов "традиционным" видам вооружения. Есть боевые задачи, которые решаются и будут решаться БМП и танками, и есть новые задачи, которые целесообразно решать без участия человека… К тому же потенциальный противник также создает боевых роботов, и выпускать танк с человеком против беспилотной машины это просто кощунство", — сказал собеседник агентства.

ОАО 766 УПТК (Управление производственно-технологической комплектации) — основанное в 2013 году оборонно-промышленное предприятие, специализирующееся на разработке робототехнических комплексов различного назначения. Одни из наиболее передовых наработок компании — роботы семейства "Уран", которые были задействованы в антитеррористической операции в Сирии, в том числе в разминировании Пальмиры. 100% акций компании сегодня принадлежит Минобороны РФ.

Читайте полный текст интервью >>