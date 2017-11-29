Разработчик рассказал о скорости сборки боевых роботов в военное время

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российская "оборонка" обладает мощностями, позволяющими в случае вооруженного конфликта и больших потерь среди личного состава производить боевые робототехнические комплексы в течение нескольких часов, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика робототехнических комплексов семейства "Уран" 766 Управления производственно-технологической комплектации (УПТК) Дмитрий Остапчук.

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"Не стоит забывать, что есть критерий, грубо выражаясь, "скорости воспроизводства" бойцов. Это девять месяцев плюс 18 лет и как минимум год профессиональной подготовки. При масштабных потерях это непростительно долго. Воспроизвести же робота в мирное время займет два месяца. Если, не дай Бог, будет война речь пойдёт уже о нескольких сутках – такие технологии уже отработаны", — сказал он, говоря об основных причинах роботизации вооруженных сил.

Говоря о других преимуществах роботехники по сравнению с "живой" силой, Остапчук отметил, что роботы не способны испытывать чувство страха на поле боя, которое может в разы снизить боеспособность человека.

"У любого военнослужащего-оператора боевой техники, даже если он был отличником при обучении, непосредственно в условиях военного конфликта включается инстинкт самосохранения и, в зависимости от степени стрессоустойчивости того или иного солдата, в зоне боевых действий значительно падают его функциональные возможности, вплоть до потери 100% КПД. Естественно, такой проблемы у робота не стоит", — сказал собеседник агентства.

ОАО 766 УПТК (Управление производственно-технологической комплектации) – основанное в 2013 году оборонно-промышленное предприятие, специализирующееся на разработке робототехнических комплексов различного назначения. Одни из наиболее передовых наработок компании — роботы семейства "Уран", которые были задействованы в антитеррористической операции в Сирии, в том числе в разминировании Пальмиры. 100% акций компания сегодня принадлежит Минобороны РФ.