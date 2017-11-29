На российскую военную базу в Абхазии поступили более ста новых боевых машин

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии рядом с бронетранспортером БТР-82АМ. Архивное фото

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии рядом с бронетранспортером БТР-82АМ. Архивное фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя – РИА Новости. Более 100 новейших боевых машин поступило за последние три года в подразделения российской военной базы в Абхазии в рамках переоснащения войск современными образцами вооружения, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

"В число поступившей техники входят такие как, танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, передвижные разведывательные пункты ПРП-4А "Аргус" и автоматизированные комплексы радиоэлектронной борьбы "Леер-2" на базе вездеходов "Тигр", — уточнил Астафьев.

По его словам, в целях повышения комфортности нахождения экипажа в машинах, на всей технике установлены усовершенствованные системы кондиционирования воздуха, которые также служат для оптимизации условий работы электронных устройств и приборов.

Также отмечается, что для улучшения командной управляемости на технике установлены радиостанции пятого поколения, системы ориентирования для определения текущих координат машины и отображения места ее расположения на электронной карте местности.

Астафьев рассказал, что прибывала вся военная и специальная техника из заводов-изготовителей на территорию военной базы как железнодорожным транспортом, так и своим ходом. Новая техника заменяла своих устаревших предшественников, в том числе ПРП-4 "Нард" и БТР-80. На сегодняшний день доля современных образцов военной техники на базе составляет свыше 80%.

Он добавил, что поступившая техника постоянно используется военнослужащими на занятиях и учениях. Применение современного вооружения и техники в ходе боевой подготовки военнослужащих положительно повлияло на взаимодействие подразделений при выполнении поставленных задач.