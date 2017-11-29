На российскую военную базу в Абхазии поступили более ста новых боевых машин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя – РИА Новости. Более 100 новейших боевых машин поступило за последние три года в подразделения российской военной базы в Абхазии в рамках переоснащения войск современными образцами вооружения, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.
По его словам, в целях повышения комфортности нахождения экипажа в машинах, на всей технике установлены усовершенствованные системы кондиционирования воздуха, которые также служат для оптимизации условий работы электронных устройств и приборов.
Также отмечается, что для улучшения командной управляемости на технике установлены радиостанции пятого поколения, системы ориентирования для определения текущих координат машины и отображения места ее расположения на электронной карте местности.
Он добавил, что поступившая техника постоянно используется военнослужащими на занятиях и учениях. Применение современного вооружения и техники в ходе боевой подготовки военнослужащих положительно повлияло на взаимодействие подразделений при выполнении поставленных задач.