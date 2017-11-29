В небе над Кубанью экипажи Су-30СМ отработали дозаправку топливом в небе

КРАСНОДАР, 29 ноя — РИА Новости. Экипажи истребителей Су-30СМ в экстремальных условиях отработали дозаправку топливом от воздушного танкера Ил-78 в небе над Кубанью, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

"В небе над Кубанью экипажи истребителей Су-30СМ авиаполка Южного военного округа отработали дозаправку топливом в воздухе от воздушного танкера Ил-78 при температуре ниже 30 градусов. В ходе полетов около 20 экипажей осуществили дозаправку днем и ночью, что способствовало повышению уровня их натренированности", — говорится в сообщении. Отмечается, что пять пилотов выполнили это упражнение впервые.

Как поясняет ведомство, такие полеты являются одним из самых сложных видов летной подготовки. Уточняется, что при этом летчик на высоте от двух до пяти тысяч метров при скорости 500-600 километров в час приближается к воздушному танкеру на расстояние 10-15 метров, выпущенной штангой "законтактируется" с конус-датчиком заправщика, а затем выдерживает такую дистанцию до полной перекачки топлива.

"В ночное время дозаправка усложняется тем, что выполняется с использованием дополнительного освещения, установленного как на Ил-78, так и на заправляющемся самолете", — добавили ЮВО.