Назначены два новых замначальника Генштаба ВС России

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Вице-адмирал Александр Моисеев и генерал-майор Геннадий Жидко назначены новыми заместителями начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, сообщает печатный орган Минобороны РФ газета "Красная звезда".

"На должности заместителей начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ назначены Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, ранее занимавший должность начальника штаба Северного флота, и генерал-майор Геннадий Жидко, ранее командовавший 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа и в свое время занимавший должность начальника штаба российской группировки войск в Сирии", — говорится в материале издания.