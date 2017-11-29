В Минобороны сообщили подробности инцидента с американским самолетом

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Действия экипажа Су-30 вынудили самолет ВВС США над Черным морем изменить курс, так как разведчик приблизился к российской госгранице на 10 километров, сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов официальному печатному органу Минобороны России, газете "Красная звезда".

Ранее Европейское командование США (Eucom) заявило, что российский истребитель Су-30 "подрезал" американский разведывательный самолет P-8A "Посейдон", пролетев прямо перед ним в небе над Черным морем.

"Маневр был выполнен лишь после того, как американский самолет-разведчик приблизился к государственной границе Российской Федерации на расстояние порядка 10 километров. Действия экипажа Су-30 вынудили самолет "Посейдон" изменить курс. Наш истребитель сопроводил американский самолет и, убедившись, что "Посейдон" удалился от Государственной границы Российской Федерации, вернулся на аэродром базирования", — сказал Севостьянов.

Он также отметил, что экипаж истребителя дежурных средств ПВО Южного военного округа действовал профессионально. По его словам, это обычная практика предупреждения нарушения воздушной границы.

ВКС России в этом году уже "пересекались" с самолетами НАТО над Черным морем. Так, 9 мая истребитель Су-30 поднялся в небо для перехвата такого же P8A "Посейдон". Российский истребитель маневром поприветствовал американских пилотов, после чего самолет-разведчик развернулся от госграницы. Истребитель благополучно вернулся на свой аэродром базирования.

В июле истребитель "Тайфун" британских ВВС поднялся в воздух с базы в Румынии на перехват российских бомбардировщиков Ту-22М3, которые пролетали над Черным морем. Самолеты находились за пределами визуальной видимости друг друга; истребитель НАТО следил за российскими бомбардировщиками, пока те не покинули зону слежения альянса.