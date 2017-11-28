Бондарев опроверг данные о ракетах "Сармат" и "Циркон" на вооружении армии

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Межконтинентальная ракета "Сармат" и гиперзвуковая ракета "Циркон" ещё не приняты на вооружение российской армии, заявил во вторник РИА Новости председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Ранее аппарат Бондарева сообщил в пресс-релизе, что "мы (кто именно, не уточнялось) имеем в своем арсенале" противокорабельные ракеты "Циркон", ракеты донного базирования "Скиф", баллистические ракеты "Сармат" и так далее. Использовавшаяся формулировка была интерпретирована некоторыми СМИ таким образом, что ВС РФ уже приняли эти образцы на вооружение.

"Нет, конечно", — сказал Бондарев, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.