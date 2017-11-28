Генерал-полковника Александра Журавлева назначили командующим войсками ВВО

ХАБАРОВСК, 28 ноя — РИА Новости. Бывший командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Александр Журавлёв назначен командующим войсками Восточного военного округа, он во вторник получил штандарт из рук заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова.

"Указом президента Российской Федерации от 22 ноября на воинскую должность командующего войсками Восточного военного округа назначен генерал-полковник Журавлёв Александр Александрович", — сказал Булгаков в ходе торжественной церемонии.

По его словам, Журавлёв зарекомендовал себя опытным руководителем и умелым организатором, последовательно прошел все основные командно-штабные должности: от командира батальона до заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил России.

"На всех порученных участках он добивался успеха. Глубокое, специальное знание, нестандартное мышление, владение современными приёмами руководства войсками позволили ему, командуя группировкой войск в Сирийской Арабской Республике, добиться значительных успехов в борьбе с международным терроризмом и передать имеющийся у него боевой опыт руководству вооружённых сил Сирии", — добавил Булгаков.

Генерал-полковник Александр Александрович Журавлёв родился в 1965 году в посёлке Голышманово Тюменской области. На службе в Вооружённых силах с 1982 года. В 1986 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище, в 1996 году — Военную академию бронетанковых войск, в 2008 году — Военную академию Генерального штаба. В 2016 году командовал группировкой Вооружённых сил России в Сирии. В том же году удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. С января 2017 года заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил.