С крыльями и без
Воздушно-космическим силам Минобороны в 2017-м уделило особое внимание. Фаворит ВКС — многоцелевой истребитель Су-35С поколения 4++ продолжает поступать в строевые части партиями по несколько машин. Самолеты самостоятельно перелетают на аэродромы базирования с завода в Комсомольске-на-Амуре. "Тридцать пятый" на сегодня остается самым совершенным истребителем на вооружении России.
Еще из семейства "сухих" ВКС сейчас получает иркутские "спарки" Су-30СМ и заточенные на "работу по земле" ударные Су-34. И те и другие — "звезды" сирийской кампании, за время которой они обрушили на головы радикальных исламистов сотни тонн чугуна и тротила. Кроме того, "тридцатыми" сейчас также вооружают морскую авиацию. Поставки фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках ГОЗ продолжатся до 2020 года. Эти машины отличает необычное расположение рабочих мест экипажа (летчики сидят плечом к плечу) и усиленная конструкция крыла. Самолет поднимает восемь тонн бомб и ракет, разгоняется почти до двух тысяч километров в час и может действовать на удалении до четырех тысяч километров от аэродрома.
Вскоре ожидается поставка в войска партии ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник". Эти вертолеты — "короли" малых высот, способные скрываться от средств обнаружения противника в складках местности и "подкрадываться" для нанесения мощных точечных ударов по наземным целям. Машина ценится у летчиков за усиленное бронирование, отличный обзор из кабины и продуманную эргономику рабочих мест.
В 2017-м ОПК передал Минобороны несколько военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" и поисково-спасательных Ми-8МТВ-5-1. Вторые "в базе" укомплектованы специальным светотехническим оборудованием и очками ночного видения. Хабаровские летчики приняли в этом году модернизированный Ми-26 — самый большой в мире серийный вертолет. Гигантская машина доставляет военных и грузы на остров Врангеля и мыс Шмидта. Летчики морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) осваивают новейший арктический транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ-ВА, адаптированный под суровые условия Севера. Кроме того, в рамках ГОЗ-2017 Минобороны заказало у холдинга "Вертолеты России" два опытных многоцелевых вертолета Ми-38, которые до конца 2019-го поступят в ВКС.
Корветы и фрегаты
Не осталась в стороне и флотская тематика. Одним из относительно крупных боевых кораблей, переданных морякам в 2017-м, стал корабль ближней морской зоны "Совершенный". Корвет ввели в состав Тихоокеанского флота в июле. Он вооружен управляемыми ракетами противокорабельного комплекса "Уран", 100-миллиметровым артиллерийским орудием, торпедными аппаратами, пулеметами и гранатометами. Каждая ракета комплекса несет 145-килограммовую фугасно-осколочную боевую часть проникающего типа, которой хватит для уничтожения любого типа корабля, вплоть до эскадренного миноносца на дистанции до 260 километров.
Новый корвет довольно универсален — может эффективно бороться с надводными кораблями и субмаринами, а также поддерживать артиллерийским огнем высадку морских десантов. Для прикрытия с воздуха на нем установлен зенитный ракетный комплекс "Редут". На корме устроена вертолетная площадка с ангаром для базирования вертолета Ка-27 в противолодочном варианте. Примечательно, что до "Совершенного" Тихоокеанский флот не получал новых надводных кораблей с момента распада Советского Союза, за исключением трех легких противодиверсионных катеров.
Известно, что до Нового года ОПК планирует передать ВМФ еще три серьезных проекта — новейший фрегат "Адмирал Макаров", большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен" и малый ракетный корабль (МРК) "Вышний Волочек".
Шестой по счету представитель семейства "Буянов" МРК "Вышний Волочек" сейчас находится на завершающем этапе испытаний в Черном море. Корабли проекта 21631 разрабатывались для охраны экономической зоны России. При относительно небольшом водоизмещении в тысячу тонн "Буяны-М" солидно вооружены. Их главный ударный аргумент — ракетный комплекс "Калибр". Кроме того, имеется артиллерийская установка А-190 калибра 100 миллиметров и зенитный ракетный комплекс "Гибка".
Если говорить о "рыбке помельче", то в 2017-м на флот продолжили поступать катера проекта 21980 "Грачонок" — главное транспортное средство противодиверсионных отрядов и боевых пловцов. Чуткий гидроакустический комплекс катера обнаруживает различные объекты на глубине и точно определяет их местоположение. На тридцатиметровом "Грачонке" предусмотрены барокамера и оснастка для работы с глубоководным необитаемым аппаратом. Одним словом — плавучая база для аквалангистов.
Танки и БМП
В этом году отечественный ОПК не обидел и "сухопутчиков". Модернизированные танки Т-72Б3, Т-80БВМ, машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А в 2017-м приходят в войска эшелонами. Надежные и проверенные "семьдесят двойки" после обновления в цехах Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) буквально получили вторую жизнь. Их оснастили всеракурсной защитой, которая существенно повысила живучесть в бою, а также "освежили" систему управления огнем за счет установки новой прицельной аппаратуры. Фактически по боевым возможностям эти танки вплотную приблизились к Т-90С.
БТР-82А — глубоко модернизированная и доработанная версия БТР-80. На внутренние поверхности корпуса БТР-82А установлена противоосколочная многослойная защита из синтетического материала. Унифицированный боевой модуль оснащен электроприводом и двухплоскостным стабилизатором оружия. Главный калибр бронетранспортера — 30-миллиметровая пушка, для борьбы с пехотой предусмотрены два пулемета.
"Под раздачу" новой техники в этом году попали также российские десантники. В части ВДВ по заказу Минобороны отправили три батальонных комплекта боевых машин десанта БМД-4М "Садовница" и более 60 бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка". В отличие от зарубежных аналогов эти машины можно сбрасывать с самолетов с экипажем внутри. Им также не требуется спецподготовка для преодоления водных преград.