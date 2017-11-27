РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Тотальное перевооружение. Какую технику получила армия России в 2017-м

08:0027.11.2017
010772
© РИА Новости / Андрей СтанавовИстребитель Су-30СМИстребитель Су-30СМ
© РИА Новости / Андрей Станавов
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Андрей Станавов. Боевые самолеты и вертолеты, корабли, танки и системы ПВО — отечественный оборонно-промышленный комплекс с начала 2017 года модернизировал и изготовил для армии и флота около 3,5 тысячи единиц техники. В рамках ГОЗ Минобороны доукомплектовало части и соединения по всей России самыми разнообразными системами и комплексами — начиная от новейших истребителей Су-35 поколения 4++ и заканчивая усовершенствованными танками Т-72Б3 с "коробкой-автоматом". Крупные поставки ожидаются и в декабре. Подробнее о некоторых образцах техники, которыми усиливают Российскую армию в 2017-м, — в материале РИА Новости.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Главный калибр: Минобороны России восстанавливает атомные пушки
Масштабы перевооружения впечатляют — 16 боевых кораблей и судов, 190 современных самолетов и вертолетов, 800 танков и боевых бронированных машин, 170 зенитных ракетных систем и комплексов, 1950 автомобилей многоцелевого назначения. Такие цифры на этой неделе озвучил президент России Владимир Путин во время серии совещаний с руководством Минобороны и предприятий ОПК. По его словам, к концу года долю современного оружия и техники доведут почти до 60%.

С крыльями и без

Воздушно-космическим силам Минобороны в 2017-м уделило особое внимание. Фаворит ВКС — многоцелевой истребитель Су-35С поколения 4++ продолжает поступать в строевые части партиями по несколько машин. Самолеты самостоятельно перелетают на аэродромы базирования с завода в Комсомольске-на-Амуре. "Тридцать пятый" на сегодня остается самым совершенным истребителем на вооружении России.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкИстребитель Су-35С во время летно-тактических учений истребительного полка на военном аэродроме "Центральная Угловая" в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Истребитель Су-35С во время летно-тактических учений истребительного полка на военном аэродроме "Центральная Угловая" в Приморском крае

Еще из семейства "сухих" ВКС сейчас получает иркутские "спарки" Су-30СМ и заточенные на "работу по земле" ударные Су-34. И те и другие — "звезды" сирийской кампании, за время которой они обрушили на головы радикальных исламистов сотни тонн чугуна и тротила. Кроме того, "тридцатыми" сейчас также вооружают морскую авиацию. Поставки фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках ГОЗ продолжатся до 2020 года. Эти машины отличает необычное расположение рабочих мест экипажа (летчики сидят плечом к плечу) и усиленная конструкция крыла. Самолет поднимает восемь тонн бомб и ракет, разгоняется почти до двух тысяч километров в час и может действовать на удалении до четырех тысяч километров от аэродрома.

Самолет Су-35 во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС 2015 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Образец для продажи: зачем Индонезии новейший российский истребитель
В 2017-м в части ВВС и ПВО после модернизации вернулись несколько воздушных "патрульных" — скоростных перехватчиков МиГ-31БМ. На заводе под Тверью у них заменили бортовое радиоэлектронное оборудование и системы управления вооружением. Инженеры утверждают, что "бээмки" втрое превосходят обычные "тридцать первые" по боевым возможностям. Их основное назначение — борьба с высотными самолетами-шпионами, стратегическими бомбардировщиками B-52 и B-1, "отлов" низколетящих нарушителей госграницы. Один перехватчик одновременно сопровождает до 10 воздушных целей.

© РИА Новости / Андрей СтанавовВертолет МИ-28Н
© РИА Новости / Андрей Станавов
Вертолет МИ-28Н

Вскоре ожидается поставка в войска партии ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник". Эти вертолеты — "короли" малых высот, способные скрываться от средств обнаружения противника в складках местности и "подкрадываться" для нанесения мощных точечных ударов по наземным целям. Машина ценится у летчиков за усиленное бронирование, отличный обзор из кабины и продуманную эргономику рабочих мест.

Вертолет Ка-52К
© РИА Новости / Пресс-служба Северного флота
Перейти в фотобанк
Военно-морской хищник: зачем флот России вооружают "Катранами"
К передаче в заботливые руки фронтовых пилотов готовы восемь всепогодных разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Этим уникальным боевым машинам с двумя несущими винтами по зубам танки, легкая бронетехника, артиллерия, живая сила и вертолеты противника. Благодаря продвинутому радиоэлектронному оборудованию и высокой маневренности "пятьдесят вторые" хороши для разведки и управления звеньями других вертолетов.  Морскую версию "Аллигатора" — корабельный вертолет Ка-52К "Катран" — сейчас готовят к испытаниям. Другие флотские "камовцы" — транспортно-боевые "вертушки" Ка-29 в 2017-м прошли капремонт и усилили морскую авиацию Балтфлота. Их зона ответсвенности — высадка и прикрытие морских десантов, огневая поддержка морской пехоты и перевозка грузов.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВертолет Ка-52 "Аллигатор" во время учений
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время учений

В 2017-м ОПК передал Минобороны несколько военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" и поисково-спасательных Ми-8МТВ-5-1. Вторые "в базе" укомплектованы специальным светотехническим оборудованием и очками ночного видения. Хабаровские летчики приняли в этом году модернизированный Ми-26 — самый большой в мире серийный вертолет. Гигантская машина доставляет военных и грузы на остров Врангеля и мыс Шмидта. Летчики морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) осваивают новейший арктический транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ-ВА, адаптированный под суровые условия Севера. Кроме того, в рамках ГОЗ-2017 Минобороны заказало у холдинга "Вертолеты России" два опытных многоцелевых вертолета Ми-38, которые до конца 2019-го поступят в ВКС.

© РИА Новости / Андрей Станавов Самолет Су-34
© РИА Новости / Андрей Станавов
Самолет Су-34

Корветы и фрегаты

Не осталась в стороне и флотская тематика. Одним из относительно крупных боевых кораблей, переданных морякам в 2017-м, стал корабль ближней морской зоны "Совершенный". Корвет ввели в состав Тихоокеанского флота в июле. Он вооружен управляемыми ракетами противокорабельного комплекса "Уран", 100-миллиметровым артиллерийским орудием, торпедными аппаратами, пулеметами и гранатометами. Каждая ракета комплекса несет 145-килограммовую фугасно-осколочную боевую часть проникающего типа, которой хватит для уничтожения любого типа корабля, вплоть до эскадренного миноносца на дистанции до 260 километров.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКорвет проекта 20380 "Совершенный" в акватории Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Корвет проекта 20380 "Совершенный" в акватории Владивосток

 

Новый корвет довольно универсален — может эффективно бороться с надводными кораблями и субмаринами, а также поддерживать артиллерийским огнем высадку морских десантов. Для прикрытия с воздуха на нем установлен зенитный ракетный комплекс "Редут". На корме устроена вертолетная площадка с ангаром для базирования вертолета Ка-27 в противолодочном варианте. Примечательно, что до "Совершенного" Тихоокеанский флот не получал новых надводных кораблей с момента распада Советского Союза, за исключением трех легких противодиверсионных катеров.

Известно, что до Нового года ОПК планирует передать ВМФ еще три серьезных проекта — новейший фрегат "Адмирал Макаров", большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен" и малый ракетный корабль (МРК) "Вышний Волочек".

Малый ракетный корабль Тайфун проекта 22800 перед началом спуска на воду на Ленинградском судостроительном заводе Пелла. 24 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Смертельный "укус" для авианосца. Чем опасны российские корветы "Каракурт"
"Макаров" — третий корабль проекта 1135.6. Первые два — "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" — сданы и исправно служат в составе Черноморского флота. Эти фрегаты имеют водоизмещение четыре тысячи тонн, скорость хода — 30 узлов, автономность — 30 суток, экипаж — 200 человек. Внушительный арсенал бортового вооружения включает в себя крылатые ракеты повышенной дальности "Калибр" или "Оникс", ракетный комплекс "Штиль", артиллерийскую установку, зенитный комплекс "Кортик" и торпедные аппараты. На кораблях базируются вспомогательные вертолеты Ка-31.

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкМалый ракетный корабль "Вышний Волочек" на Зеленодольском заводе им. Горького в республике Татарстан
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Малый ракетный корабль "Вышний Волочек" на Зеленодольском заводе им. Горького в республике Татарстан

Шестой по счету представитель семейства "Буянов" МРК "Вышний Волочек" сейчас находится на завершающем этапе испытаний в Черном море. Корабли проекта 21631 разрабатывались для охраны экономической зоны России. При относительно небольшом водоизмещении в тысячу тонн "Буяны-М" солидно вооружены. Их главный ударный аргумент — ракетный комплекс "Калибр". Кроме того, имеется артиллерийская установка А-190 калибра 100 миллиметров и зенитный ракетный комплекс "Гибка".

Малый ракетный корабль (МРК) нового поколения Град Свияжск
© Фото : предоставлено пресс-службой ЮВО
Малый ракетный козырь. Каспийские "Буяны" способны дать бой даже крейсеру
БДК "Иван Грен" проекта 11711  относится к новому поколению кораблей подобного класса и уникален тем, что обеспечивает так называемую неконтактную выгрузку десанта и техники на необорудованное побережье с помощью понтонов. Корабль обладает водоизмещением в пять тысяч тонн и может перевозить до 300 морских пехотинцев, 36 бронетранспортеров или 13 танков. На борту базируется транспортно-десантный вертолет. Комплекс оборонительного вооружения представлен двумя шестиствольными 30-миллиметровыми артиллерийскими установками АК-630М. Второй БДК этого проекта "Петр Моргунов" пока еще достраивается.

© Фото : Судостроительный заводя "Янтарь"Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 "Иван Грен"
© Фото : Судостроительный заводя "Янтарь"
Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 "Иван Грен"

Если говорить о "рыбке помельче", то в 2017-м на флот продолжили поступать катера проекта 21980 "Грачонок" — главное транспортное средство противодиверсионных отрядов и боевых пловцов. Чуткий гидроакустический комплекс катера обнаруживает различные объекты на глубине и точно определяет их местоположение. На тридцатиметровом "Грачонке" предусмотрены барокамера и оснастка для работы с глубоководным необитаемым аппаратом. Одним словом — плавучая база для аквалангистов.

Корвет проекта 20380 Совершенный на Амурском судостроительном заводе
© Фото : официальный сайт "Амурский судостроительный завод"
Невидимый стражник. На что способен новейший корвет "Совершенный"
Кроме того, в этом году в Балтийск прибыл скоростной "Раптор" —  "патрульный" прибрежной зоны морей, проливов и устьев рек. Несмотря на скромные габариты (длина 17 метров, ширина — четыре), катер довольно интересный. Мощная силовая установка разгоняет его почти до 100 километров в час, что для перехватчика очень важно. На "Рапторах" предусмотрены помещения для досмотровой или антитеррористической группы, водолазов или спасателей.

© Фото : судостроительный завод "Вымпел"Противодиверсионный катер "Грачонок" для ВМФ России будет спущен на воду на рыбинском предприятии "Вымпел"
© Фото : судостроительный завод "Вымпел"
Противодиверсионный катер "Грачонок" для ВМФ России будет спущен на воду на рыбинском предприятии "Вымпел"

Танки и БМП

В этом году отечественный ОПК не обидел и "сухопутчиков". Модернизированные танки Т-72Б3, Т-80БВМ, машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А в 2017-м приходят в войска эшелонами. Надежные и проверенные "семьдесят двойки" после обновления в цехах Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) буквально получили вторую жизнь. Их оснастили всеракурсной защитой, которая существенно повысила живучесть в бою, а также "освежили" систему управления огнем за счет установки новой прицельной аппаратуры. Фактически по боевым возможностям эти танки вплотную приблизились к Т-90С.

Боевые гусеничные плавающие машины БМД-4М
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
"Садовницы" и "Ракушки": чем опасны новейшие машины российских десантников
Боевая машины пехоты БМП-3 понемногу заменяет в армии легендарную "двойку". По сравнению с предшественницей ее огневая мощь возросла в разы. Добиться этого конструкторам удалось за счет установки универсального 100-миллиметрового орудия, стреляющего управляемыми и неуправляемыми боеприпасами. Есть также 30-миллиметровая автоматическая пушка, 7,62-миллиметроый пулемет ПКТ, система пуска дымовых гранат.

БТР-82А — глубоко модернизированная и доработанная версия БТР-80. На внутренние поверхности корпуса БТР-82А установлена противоосколочная многослойная защита из синтетического материала. Унифицированный боевой модуль оснащен электроприводом и двухплоскостным стабилизатором оружия. Главный калибр бронетранспортера — 30-миллиметровая пушка, для борьбы с пехотой предусмотрены два пулемета.

© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПерейти в фотобанкТанк Т-80
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Танк Т-80

"Под раздачу" новой техники в этом году попали также российские десантники. В части ВДВ по заказу Минобороны отправили три батальонных комплекта боевых машин десанта БМД-4М "Садовница" и более 60 бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка". В отличие от зарубежных аналогов эти машины можно сбрасывать с самолетов с экипажем внутри. Им также не требуется спецподготовка для преодоления водных преград.

Танк Т-72Б3 на полигоне Кадамовский в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
"Реликтовый монстр": каким стал танк Т-72 после модернизации
Подразделения  спецназа усилены бронеавтомобилями "Тайфун" и "Тигр", а артиллеристы получили самоходные и буксируемые артиллерийские установки "Мста-С" и "Мста-Б", станции наземной артиллерийской разведки "Зоопарк" и "Аистенок". Некоторые части оснастили комплексами с "беспилотниками" "Груша", "Орлан", "Гранат", "Леер" и "Форпост". Многие соединения ПВО  укомплектованы зенитными ракетными системами С-400 "Триумф", зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1", радиолокационными станциями "Подлет-К1", "Противник", "Сопка-2". В декабре российские военные ожидают крупные поставки реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", а также береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкБТР-82А во время учений в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
БТР-82А во время учений в Калининградской области

 

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена