В Севастополе начали выдавать регистрации бывшим украинским военным

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Министерство обороны России начало выдачу регистраций бывшим военнослужащим Украины, проживавшим в Севастополе и лишенным прописки после того, как Крым и Севастополь стали субъектами РФ, сказала журналистам в Севастополе уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

Она сообщила, что ранее бывшие военнослужащие Украины не имели права проживать в военных городках Севастополя из-за аннулирования их регистрации, однако ноябрьским постановлением правительства России их права (регистрация) должны быть восстановлены.

"Появление у них регистрации позволяет им определиться с местом получения пенсии, получать медобслуживание, прикрепиться к детсадам, сформировать избирательные участки. Сегодня Минобороны РФ приступило к тому, чтобы реализовать нормы постановления правительства", — сказала Москалькова.

Уполномоченный по правам человека также сообщила, что специально приехала в Крым и Севастополь, чтобы изучить, как выполняется постановление правительства.

Регистрация в военных городках в Севастополе необходима более чем 500 военнослужащим и членам их семей, такую информацию озвучивали ранее в Черноморском флоте. Сама Москалькова сказала, что данные реестра людей, которым требуется прописка в городе-герое, будут уточнены в ходе воскресной встречи с представителями Минобороны.

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