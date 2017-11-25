Клинцевич заявил о готовности России создать базу в Судане

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россия готова к созданию военной базы на Красном море в том случае, если с подобным предложением обратятся к Москве суданские власти, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, он не видит причин, по которым Москва могла бы отказаться от такого предложения суданской стороны. Постоянное военное присутствие России в регионе будет играть стабилизирующую роль, считает сенатор.

Кроме того, по мнению Клинцевича, подобных предложений можно ожидать и от других стран, учитывая, в частности, успешные действия российских вооруженных сил в Сирии. "Российская военная база в той или иной стране — это гарантия ее безопасности", — подчеркнул он.

На этой неделе возможность создания российской военной базы на побережье Красного моря обсуждалась на встрече президента Судана Омара аль-Башира с Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Сочи.

Во время встречи с российским лидером аль-Башир заявил, что политика США привела к отделению от страны Южного Судана в 2011 году.

"У нас есть информация, что стремление США — расколоть Судан на пять государств", — сказал аль-Башир. По словам сирийского лидера, Соединенные Штаты "разорили арабский мир". В доказательство этого утверждения он привел ситуацию в Афганистане, Ираке, Сирии и Йемене.

В интервью РИА Новости аль-Башир сообщил также, что на его встрече с российским руководством обсуждалась возможность приобретения боевых самолетов Су-30 и Су-35, а также других видов вооружений.

В частности, суданский лидер заявил о заинтересованности страны в приобретении российских ракетных катеров, тральщиков, а также комплексов ПВО, включая системы С-300. Эти детали, однако, пока не обсуждались.

Помимо этого, Хартум хочет развивать сотрудничество с российскими военными советниками и инструкторами. "У нас есть программа полного обновления вооруженных сил… Все наше оборудование российское, поэтому мы нуждаемся в советниках в этой сфере", — пояснил аль-Башир.

Военная база на Красном море даст России важные геополитические преимущества, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его словам, Судан может быть посредником в конструктивном взаимодействии России и мусульманского мира. Сенатор также отметил, что обращение аль-Башира к России связано с тем, что успехи российских вооруженных сил в Сирии сделали ее "источником надежды" для стран, которые ощущают угрозу со стороны США.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин высказал мнение, что российская военная база на Красном море может появиться не ранее чем через полгода. При этом он подчеркнул, что Россия вводит войска или устраивает военные базы исключительно по приглашению властей других государств. Решение о создании базы должно быть принято политическим руководством страны, добавил он.

Есть и другая точка зрения, сторонником которой является военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский — по его мнению, в полноценной военной базе в Судане пока нет необходимости. России лучше сосредоточиться на развитии баз в Хмеймиме и Тартусе, а в Судане организовать пункт материально-технического обеспечения для пополнения запасов продовольствия, воды и топлива для российских кораблей, считает он.