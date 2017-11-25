Россия готова к созданию военной базы в Судане, заявил Клинцевич

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россия готова к созданию военной базы в Судане, если будет получено официальное предложение суданской стороны; успех РФ позволяет ожидать, что предложения о создании российских военных баз могут последовать и от других стран "в обозримой перспективе", заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Президент Судана Омар аль-Башир обсудил с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу возможность создания военной базы на Красном море. Как заявил суданский президент, Хартум нуждается в защите от попыток США расколоть страну на пять отдельных государств.

"Понятно, что решение о создании в Судане российской военной базы на Красном море будет принимать Владимир Путин как верховный главнокомандующий, но лично я не вижу причин, по которым Россия может отклонить предложение суданской стороны, если таковое последует. Военное присутствие нашей страны на постоянной основе в этом регионе, на мой взгляд, будет играть исключительно стабилизирующую роль", — заявил Клинцевич.

По его словам, подобных предложений о создании российских военных баз можно ожидать и от других государств "в обозримой перспективе".

"Думаю, что с учетом успехов России в Сирии, по достоинству оцененных мировым сообществом, соответствующих предложений в обозримой перспективе можно ожидать и от других стран. Российская военная база в той или иной стране – это гарантия ее безопасности", — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что США "оставили недобрый след" в истории многих стран, в том числе и Судана, и их стремление "опереться на оппонирующую американцам силу вполне естественно".